Técnico de Columbus confiesa que integrantes de su equipo jugaron con diarrea final vs Pachuca

Luego de que Columbus Crew era nombrado el matamexicanos tras eliminar a equipos como Tigres y Rayados de Monterrey, el conjunto de la MLS perdió la final de la Champions Cup frente a los Tuzos del Pachuca 3-0 en el Estadio Hidalgo.

Tras la derrota en suelo mexicano el director técnico del cuadro norteamericano Wilfried Nancy confesó que algunos integrantes de su equipo sufrieron algunos malestares estomacales, además de problemas de diarrea previo al juego de este sábado.

Te puede interesar: Los 5 jugadores de México que podrían ser cortados por Jaime Lozano para la Copa América

¿Luis Ángel Malagón se ha ganado ser títular de la Selección Mexicana? | En Caliente

“El Pachuca realmente se lo merece, es mérito de ellos, desde ayer tuvimos problemas, tuvimos diarrea, no merecimos vencer. Tres-cero es tres-cero. Tuvimos varias oportunidades para marcar cuando comenzó el juego, pero no lo hicimos. Después hicimos lo que usualmente hacemos. El [primer] gol que concedimos fue un error nuestro”, mencionó el estratega francés Wilfried Nancy en conferencia de prensa.

Jugadores del Columbus también se quejaron

Además el entrenador no fue el único en tocar el tema del malestar estomacal en varios de los integrantes el club, también el atacante colombiano del equipo Cucho Hernández aseguró que este tema influyó en el partido definitorio por el título de la región.

“Entre dos días, tuvimos a más de 20 personas enfermas, con diarrea toda la noche. No es casualidad que 20 personas se enfermen, no quiero culpar a nadie, ni excusarse del resultado, creo que nos afectó. Se vio que físicamente no estábamos bien. Algunos chicos pasaron dos noches sin dormir. Son algunas cosas para que mejoren, venimos a jugar futbol, mientras más igualadas están las cosas, siempre vamos a tener un resultado más justo”, puntualizó el Cucho.

Con esta victoria, los Tuzos del Pachuca se convierten en el último equipo de la Concacaf que clasifica al mundial de clubes del 2025, el primero que contará con 32 clubes y en los que ya están clasificados otros equipos mexicanos como: Rayados o León.

Te puede interesar: Exportero de Selección le desea suerte a las jóvenes promesas bajo los tres palos