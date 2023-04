El DT español que considera mejor a Vela que a Griezmann

El delantero mexicano, Carlos Vela, disputó 7 temporadas con la Real Sociedad en España. El atacante vivió los mejores momentos de su carrera en el conjunto donostiarra, y en una de sus etapas fue dirigido por el ahora técnico del Osasuna, Jagoba Arrasate.

En entrevista conAzteca Deportes, el timonel de la escuadra de Pamplona, consideró a Vela como el mejor futbolista que le ha tocado entrenar por encima del francés Antoine Griezmann.

“Fue un jugador muy querido por el vestuario porque él es así, para rendir tiene que ser feliz y en Donostia era feliz, con sus compañeros era feliz, le gustaba más la NBA que el futbol pero luego sí le gustaba jugar al futbol, era un chico fantástico, guardo relación con él y ha sido seguramente el mejor jugador que he entrenado” dijo Arrasate en la charla con TV Azteca.

La estadía de Arrasate en la Real Sociedad de Vela

Arrasate dirigió 68 partidos a la Real Sociedad durante 2013 y 2014. Disputó la Champions League, Europa League y alcanzó semifinales de la Copa del Rey. Bajo su estrategia, Carlos Vela hizo 22 goles y 16 asistencias, mientras que el francés Griezmann 20 anotaciones y 5 pases de gol.

“Antoine tenía muy claro lo que quería, ambiciones de llegar a la Selección Francesa, de llegar a un club top y lo consiguió porque tenía eso entre ceja y ceja y Carlitos no, Carlitos quería ser feliz y dentro de esa felicidad rendía pero no era un objetivo suyo jugar en ‘x’ club, una liga, marcar no sé cuántos goles, él era más por diversión, unas condiciones buenísimas” recordó el entrenador del Osasuna sobre el ahora atacante del LAFC de la MLS.

