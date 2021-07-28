DT de Qatar: “Jugar la final contra México sería espectacular”

La selección de Qatar se ha convertido en una de las grandes historias de la presente edición de la Copa Oro. Llegaron al torneo de Concacaf y se clasificaron en el primer lugar de su grupo tras vencer a Honduras y Granada, así como un empate ante Panamá. En cuartos de final, eliminaron a El Salvador con un futbol ofensivo y atractivo para la tribuna.

El español Félix Sánchez es el encargado de dirigir a la escuadra que es vigente campeona de Asia y que recibirá la Copa Mundial de la FIFA en 2022. Qatar busca enfrentarse a naciones de todo el planeta y además de Copa Oro, fueron invitados en la Copa América de 2019 donde se quedaron en la fase de grupos.

“Sabemos que tenemos que jugar un Mundial y exponernos contra los mejores. Jugar en la Copa América y Copa Oro nos da la oportunidad de participar contra equipos que normalmente no podemos jugar, con el añadido de que es una competición oficial de cada uno de ellos, con lo cual sabes que vas a jugar contra estos equipos en su máximo nivel competitivo" mencionó el entrenador en charla con TV Azteca.

Qatar se medirá a Estados Unidos en la semifinal de la Copa Oro este jueves en Austin, Texas. En caso de eliminar a los norteamericanos, conseguirán su pasaje con destino a Las Vegas para enfrentarse al vencedor de la serie entre México y Canadá. Ningún equipo invitado ha sido capaz de ganar la Copa Oro en 30 años de historia.

“Sería un sueño poder llegar a jugar una final y si es contra México sería espectacular porque jugaríamos contra el actual campeón, contra el equipo que todo el mundo espera que sea el campeón, en un ambiente de fútbol increíble y para nosotros sería una experiencia muy buena. Sabemos que llegar a una final es muy difícil pero si pudiéramos llegar, ojalá pudiera ser contra México porque sería un gran partido para nosotros"

Qatar va por su debut mundial

La selección de Qatar jugará por primera vez en su historia un mundial a partir del 21 de noviembre del próximo año. El director técnico explicó por qué considera que será la mejor edición del torneo en todos los tiempos "Ha habido muchos mundiales que han sido espectaculares, pero creo que aparte de la infraestructura y logística, las fechas en las que se va a realizar van a ayudar para que se vea un nivel más alto, los jugadores no llegan a final de temporada donde ya llevan muchos partidos y están cansados mentalmente después de tanta competición” reflexiona el entrenador.

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Las semifinales de la Copa Oro las podrás seguir el jueves en la doble cartelera de Azteca Deportes. A las 6:15 de la tarde inicia con Qatar vs Estados Unidos y al terminar, México vs Canadá.

