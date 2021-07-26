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Fútbol

La selección Azteca ya prepara el choque de semifinales ante Canadá

Los dirigidos por Gerardo Martino se encuentran en Houston para encarar la etapa final de la Copa Oro y preparar el duelo frente a Canadá

Jugadores de la Selección Mexicana

Escrito por: Azteca Deportes

La Selección Azteca ya se encuentra en Houston a la espera del duelo de semis ante Canadá.El plantel llegó a la ciudad texana la noche del domingo procedente de Phoenix luego de realizar ejercicios de recuperación en el hotel de concentración.

México comenzará a trabajar el compromiso ante Canadá que tendrá como sede el estadio NRG, casa de los Texans de la NFL. En la práctica, el cuerpo técnico estará muy pendiente de la evolución que tenga Edson Álvarez quien tuvo que salir de cambio al minuto 81 del compromiso por una molestia en el aductor izquierdo. Al mediocampista del Ajax se le realizaron estudios en Houston para observar el tipo de lesión y comenzar el proceso de rehabilitación. El miércoles será un día clave para ver si la molestia le permitirá al futbolista estar contra Canadá.

¿Edson estará a disposición para las semis?

El lateral del Ajax, Edson Álvarez se ha convertido en un hombre clave e indiscutible para Gerardo Martino durante el proceso. El campeón de liga en Países Bajos es el segundo jugador con más minutos en la era del entrenador argentino, solo por debajo de Jesús Gallardo. El canterano del América había disputado todos los minutos de la Copa Oro hasta que no pudo seguir a diez minutos del final del juego ante Honduras.

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Reemplazantes de Álvarez

En los cuartos de final, Alan Cervantes fue el encargado de entrar por Álvarez para cerrar el compromiso ante los centroamericanos, sin embargo apenas fueron sus primeros 10 minutos en el torneo y su segundo partido con la Selección Nacional tras el debut contra Nigeria. En caso de que Edson no pueda jugar, Jonathan Dos Santos tomaría la media de contención y Erick Gutiérrez regresaría al once titular del Tata Martino. Por lo pronto, Cervantes sigue siendo una tercera opción para el "Tata" ya que lo pretende llevar de a poco al jóven lateral.

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