DT de una de las selecciones favoritas dejaría su cargo después del Mundial 2026

Los grandes eventos deportivos pueden transformarse en un escenario de transformación. En ese contexto, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aún no comenzó para Portugal, pero una noticia generó un fuerte impacto en la intimidad. ¿La razón? A horas de su debut frente a la República Democrática del Congo, ha trascendido que el ciclo de Roberto Martínez al frente del seleccionado luso podría estar llegando a su fin una vez que concluya la participación del equipo en México, Estados Unidos y Canadá.

El estratega catalán, quien firmó su convenio a comienzos de 2023, consolidó un poceso exitoso. Bajo su mando, el seleccionado europeo no solo selló su clasificación a esta cita con solidez, sino que también logró un título histórico al conquistar la Liga de Naciones 2024-25. Pese a los resultados positivos, parece que el deseo del DT es cerrar este capítulo y buscar nuevos horizontes profesionales.

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El futuro de Martínez: ¿Regreso a la Premier League?

Según información revelada por el periodista Ben Jacobs, especialista en el futbol internacional y en el mercado de transferencias, la decisión del DT podría ser definitiva: no tendría en sus planes renovar su contrato, independientemente de cuál sea el resultado final de Portugal en esta competencia. La noticia ha provocado un impacto inmediato, dado que Martínez ha sido una pieza fundamental en la transición generacional del fútbol portugués.

Cristian Ronaldo abraza a su entrenador Roberto Martínez en Portugal.|Alexander Hassenstein/Getty Images

Ante la inminente salida, ya han comenzado a surgir los primeros rumores sobre su próximo destino. La Premier League, una liga que conoce por sus pasos previos en el Everton, el Wigan y el Swansea, se perfila como su entorno favorito para retomar el trabajo a nivel de clubes. No obstante, tampoco se descarta que su experiencia en selecciones nacionales despierte el interés de otras federaciones que busquen un perfil consolidado para sus futuros proyectos.

Foco total en el Mundial

A pesar de la incertidumbre sobre su futuro, Roberto Martínez se mantiene firme y enfocado en el objetivo presente. Su compromiso con Portugal sigue intacto para la competencia que ya está en marcha. El estratega sabe que tiene en sus manos a una de las mejores generaciones de la historia del país y su meta es clara: luchar por el primer título mundial para los lusos.

Tras el debut de este miércoles 17 de junio ante la República Democrática del Congo, a Portugal le restarán los compromisos frente a Uzbekistán y Colombia para cerrar la fase de grupos. Hasta que el camino de los portugueses en la Copa Mundial de la FIFA™ no llegue a su fin, no habrá declaraciones oficiales...

