DT de España reveló que admira a un entrenador que ya fue eliminado del Mundial 2026

España y Bélgica disputaron un boleto para las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con triunfo español por 2-1. El entrenador Luis de la Fuente contó con una entrevista previa al encuentro en donde habló de la dificultad del encuentro luego de que su rival venciera 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final.

Sin embargo, dentro de las declaraciones que dejó el DT de España se destaca el elogio que tuvo para un colega que quedó fuera del certamen como lo es Gustavo Alfaro. Luis de la Fuente se consideró un admirador del actual entrenador a pesar de que la Selección de Paraguay quedara eliminada en los octavos de final ante Francia.

El DT de España se declaró admirador de Gustavo Alfaro

Luis de la Fuente se declara admirador de Gustavo Alfaro, DT de Paraguay

Luis de la Fuente no dudó en revelar su admiración por Gustavo Alfaro, actual entrenador de la Selección de Paraguay. Para el estratega español, hay algo en Alfaro que hoy debe estar de moda en un entrenador de futbol y es el ejercer un liderazgo en valores.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay

"Una vez, Gustavo Alfaro, al que también admiro, porque yo admiro a la gente buena, habló de lo que hoy lo que está de moda y debe funcionar: es el liderazgo en valores” comentó el entrenador español. Cabe destacar que dentro de las declaraciones también se hizo una mención honorífica a Lionel Scaloni por su papel con la Selección de Argentina.

TE PUEDE INTERESAR:



Lionel Messi recibe los elogios de Luis de la Fuente antes del partido de España

Otra de las figuras que salió elogiada por parte del DT de España fue Lionel Messi, el cual consideró un jugador con un compromiso insaciable, además de ser un gran ejemplo para todos los profesionales que se quieren dedicar al futbol. En ese sentido, Luis de la Fuente no dudó en asegurar que los objetivos del astro argentino se han cumplido gracias a su disciplina, ya que el legado que Messi ha dejado en el futbol mundial se refleja en el palmarés y grandes números que lo han colocado en los libros de historia del deporte mundial.