Nadie puede creer el problema que enfrentará Francia después del Mundial 2026

La noticia que retumba en Francia no tiene que ver exclusivamente con el próximo rival en el campo de juego, sino con la planificación a largo plazo: Didier Deschamps ha confirmado que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ marcará el final de su ciclo al frente de Les Bleus. Tras 14 años de una gestión ininterrumpida que cambió la historia del futbol galo, el estratega pondrá punto final a una trayectoria que incluyó la gloria mundialista en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022. ¿Cómo seguirá sin su presencia?

Para comprender el impacto de esta salida, hay que mirar atrás. Deschamps no fue un futbolista de jugadas espectaculares, sino un estratega nato dentro del campo. Como jugador, fue el cerebro y capitán que ganó el Mundial 1998 y la Eurocopa 2000. Su palmarés de clubes es igualmente legendario: conquistó la Champions League con el Olympique de Marsella en 1993 y repitió la hazaña con la Juventus en 1996. Ese carácter pragmático y ganador lo trasladó al banco de suplentes, donde se convirtió en uno de los pocos hombres en la historia en ganar el Mundial en ambos roles.

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Ahora, con el horizonte del retiro, el desafío para la Federación Francesa es monumental: encontrar un reemplazo capaz de gestionar una generación de talentos que ya se acostumbró a ganar bajo la tutela de Didier. ¿Podrá hacerlo con Zinadine Zidane, como se especula en Europa?

Didier Deschamps dejará su cargo después del Mundial 2026

Francia mira hacia Dallas: el camino a la final

Mientras el futuro institucional se despeja, el presente exige máxima concentración. Tras imponerse en los cuartos de final, Francia ya tiene su cita marcada en el calendario para buscar un lugar en la gran definición. El equipo francés se enfrentará al ganador del electrizante duelo entre España y Bélgica —que se disputará este viernes 10 de julio en Los Ángeles—.

La primera semifinal del Mundial se llevará a cabo el próximo martes 14 de julio a las 13:00 horas (centro de México). El escenario será el imponente AT&T Stadium de Dallas. Será una batalla táctica de alto nivel donde Francia no solo buscará el pase a la final, sino también honrar el último tramo del camino de su entrenador más exitoso, en lo que promete ser un encuentro que definirá el futuro inmediato del balompié francés.