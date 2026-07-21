Pumas revela el ARMA SECRETA que tiene para ganar el título de Liga BBVA MX

Pumas hizo su debut en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX enfrentando a los Tuzos del Pachuca, escuadra a la que lograron derrotar en las semifinales pasadas y a la que le “robaron” a su entrenador, Esteban Solari, luego de la polémica salida de Efraín Juárez.

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Y es que, después de 15 años sin título, Pumas es uno de los equipos que más presión tiene para sumar un campeonato más en su historia. Ante ello, desde El Pedregal entienden que tienen un arma secreta que, posiblemente, ninguna otra escuadra con aspiraciones del título tiene.

¿Cuál es el arma secreta de Pumas para ganar el título de Liga BBVA MX?

En esencia, Pumas no se encuentra entre las nóminas más elevadas del Apertura 2026, lo cual hace que otras instituciones, como Cruz Azul, Toluca, Chivas, América, Rayados y Tigres sean más favoritos que los auriazules para disputar el campeonato de esta campaña.

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Bajo este contexto, expertos en la materia como Raúl Orvañanos mencionan que el arma secreta de Pumas para este torneo radica en recuperar su cantera y comenzar a sacar jugadores de las fuerzas básicas tal y como ocurría en el pasado, cuando esto era el pan de cada día en la escuadra capitalina.

De hecho, el experto considera que esta es una de las pocas maneras que visualiza que Pumas pueda competirle a las grandes nóminas, pues entiende que, con la salida de Efraín Juárez, el técnico se llevó con él parte del aura que caracterizó a los universitarios durante el torneo anterior.

¿Cuál es el valor de la nómina de Pumas para el Apertura 2026?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, Pumas es la séptima nómina más cara de la Liga BBVA MX para este Apertura 2026 al valer un total de 58.70 millones de euros. En el primer lugar se encuentra Chivas con 106.13 millones de euros, mientras que el segundo puesto es América con 103.45 millones.