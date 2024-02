Javier ‘Vasco’ Aguirre le ofrece su puesto de DT a un periodista

Las semifinales de la Copa del Rey están cada vez más cerca y se jugarán con presencia mexicana, pues el Mallorca, equipo dirigido por Javier Aguirre se medirá ante la Real Sociedad por un puesto en la final del torneo.

Previo al encuentro, el estratega azteca sostuvo una conferencia de prensa en la que dejó una joya digna de recordar para los presentes.

El Vasco Aguirre le ofreció su puesto de DT a un reportero

A pesar de que fue una conferencia de corta duración, en los últimos minutos, un periodista cuestionó al ‘Vasco’ por Nemanja Radonjic, quien todavía no está disponible para disputar sus primeros minutos con la camiseta.

El mediocampista serbio está contemplado para ser refuerzo del equipo, pero el entrenador contó que el papeleo del serbio todavía no se ha completado, por lo que no se puede contar con él para las semifinales.

“No sé, a las 13:30 que vengo de arriba aún no estaban los documentos, es todo lo que sé”, comentó, antes de que uno de los reporteros presentes le contestara: “yo estaría muy cabreado”, con lo que Aguirre desató una reacción que se viralizó.

¿Qué le dijo Javier Aguirre al periodista?

“¿Tú? Toma”, haciendo el gesto de pasarle la gorra de director técnico en un gesto de cederle el puesto en el banquillo, “¿Qué no esté cabreado te llama la atención? No sé porqué no tiene los papeles”, añadió el mexicano, pero eso no fue todo por parte del periodista, pues volvió a abordar el tema, “me llama la atención que no haya una explicación que no tenga papeles”, agregó.

A esto ya no volvió a responder el Vasco, pero aseguró que dentro de su equipo hay mucha ilusión por participar en la final de la Copa del Rey. “Es el último partido de Copa este año en casa. Hay que dar una buena imagen ante la gente. Hay que entender que es un partido de 180 minutos, no termina aquí y hay que ser inteligente”, apuntó el estratega.