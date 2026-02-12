DT de Olimpia encendió las redes con esto que dijo sobre Club América: “Para el presupuesto que tiene…”

El Club América empató 0-0 frente a Olimpia de Honduras en el partido válido por la vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup. Luego del encuentro, el que tomó la palabra fue nada menos que el DT de la visita, Eduardo Espinel. Por otro lado, tras este encuentro, Sebastián Cáceres defendió a Kevin Álvarez de las críticas de los aficionados.

Mientras un jugador titular del América estaría jugando su último torneo en las Águilas, el equipo no tuvo una gran actuación pero el 1-2 en Honduras le permitió avanzar a los octavos de final de la Concachampions 2026. A pesar de eso, Espinel tuvo polémicas declaraciones contra los de Coapa, refiriéndose a la poca distancia futbolística pese a la gran diferencia de presupuesto.

El conjunto azulcrema tiene una mínima ventaja sobre el conjunto de Honduras.|Club América

Las polémicas frases de Eduardo Espinel, DT de Olimpia, sobre Club América

Sobre la consulta sobre si le faltó un refuerzo de jerarquía a Olimpia, Espinel respondió: “Para el presupuesto que tiene América, seguro que sí…”. Sin embargo, la polémica fue al mencionar el estilo de juego que tuvieron los de André Jardine en el Estadio Ciudad de los Deportes de México.

“Creo que todo el partido nos faltó una parte del libreto, nos faltó el primer tiempo en Honduras, no tengo duda que perdimos la clasificación en Honduras”, expresó. Y agregó: “(Faltó) soltarnos con el balón, sabíamos que América podía tener la tenencia del balón, pero sin ocasionar daño”.

Es decir que Espinel pensaba que, a pesar de la diferencia económica entre Olimpia de Honduras y América de México, las Águilas podían llegar a no ocasionarle nada de daño. De hecho, ahora los de Coapa no pudieron superar a su rival jugando de local. De todas maneras, al margen de las palabras del entrenador, el conjunto mexicano eliminó al hondureño.

La diferencia de presupuesto de Club América y Olimpia de Honduras

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en finanzas en el futbol, América tiene una plantilla valorada en 98.25 millones de euros. Mientras tanto, el plantel de Olimpia de Honduras cotiza en 5.2 millones de la moneda europea. Es decir que hay más de € 93,000,000 de diferencia. Espinel, igual, se mostró enojado.

