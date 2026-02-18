Revelan qué pasará con el partido México vs Portugal si el Estadio Banorte continúa con retrasos

Con el objetivo de llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Azteca (ahora Banorte) sigue con sus obras. Sin embargo, hay cierta preocupación en la organización debido al partido entre la Selección Nacional de México frente a su par de Portugal, duelo que sería la inauguración del Estadio Ciudad de México (nombre que llevará en la justa internacional).

Resulta que el gigante que albergó las genialidades de Pelé y Diego Maradona lleva retrasos en su remodelación. Con las reformas del Estadio Banorte en proceso (para compararse a Europa), muchos se preguntan qué pasará con el partido amistoso entre México y Portugal, que funcionaba como duelo de reinauguración del Estadio Azteca (Ciudad de México para el Mundial 2026).

El Estadio Azteca (ahora Banorte) es la casa del América y se ubica en la colonia Santa Úrsula de Coapa|Archivo

No hay Plan B para el partido en el Estadio Banorte (antes Azteca) entre México y Portugal

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dejó en claro que México y Portugal se enfrentarán sí o sí en el Estadio Banorte. Lo que llama la atención del público es que el cotejo está previsto para el 28 de marzo de 2026 y el propio directivo reconoció que hay retrasos en el proceso de modernización, aunque asegura que llegarán.

“En cualquier proyecto de construcción existen riesgos pero hoy sentimos que es un riesgo controlado, tenemos las garantías de la misma gente que está manejando y supervisando la obra que estará listo el estadio”, admitió Sisniega. Además, aseguró que nadie tiene dudas de que el gigante de Santa Úrsula estará listo para recibir al país de Cristiano Ronaldo.

De esta manera, en caso de no llegar con la obra, se deberá improvisar dónde se disputará el partido entre México y Portugal. No obstante, los directivos confían en que no habrá ningún inconveniente y el duelo en cuestión se jugará tal y como está estipulado.

Ni México ni ningún equipo de la Liga BBVA MX no podrá jugar en el Estadio Azteca

Ni Club América, ni Cruz Azul, ni ningún otro equipo (incluida la Selección Mexicana) podrán hacer uso del Estadio Banorte a partir de mayo, pues pasará a ser administrado por la FIFA bajo el nombre de “Estadio Ciudad de México” desde ese mes y hasta la finalización de la Copa Mundial de 2026.

