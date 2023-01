DT de Puebla manda mensaje a Israel Reyes previo al juego ante América

El Director Técnico del Puebla, Eduardo Arce, tomó el mando en el banquillo de La Franja tras dos procesos que rindieron frutos y buenos resultados en la ‘Angelópolis’. Tras las salidas de Juan Reynoso y Nicolás Larcamón, llegó la oportunidad para Eduardo Arce, entrenador joven y mexicano que busca que busca su primera victoria como visitante del Torneo Clausura 2023.

La Franja visita a las Águilas del América en el duelo correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2023 y su visita tiene un ingrediente muy especial luego del fichaje de Israel Reyes, futbolista que debutó en Puebla y se había convertido en un referente hasta que emigró al conjunto azulcrema este torneo.

“Nos hemos enfrentado muchas veces al América y si bien le tenemos mucho aprecio a Isra (Reyes) es un jugador que conocemos de hace mucho en la institución sin duda, no sabe no sabe a lo que se enfrenta, no sabe muy bien cómo es este nuevo proceso”, mencionó el entrenador del Puebla, Eduardo Arce, en entrevista para Azteca Deportes.

El objetivo del Puebla en el Clausura 2023

Por otro lado, sobre las expectativas y los objetivos que tiene el conjunto enfranjado en el inicio del 2023, Arce aclaró que van paso a paso.

“No me quiero meter mucho en eso, el equipo sin duda en base a seguir creciendo en base a seguir siendo competitivos, buscaremos ir paso a paso para seguir siendo este equipo que se mete y que pelea en instancias finales”, añadió el entrenador.

El Puebla visita al América en la cancha del Estadio Azteca tras una derrota frente a los Tuzos del Pachuca y una victoria en casa en contra de los Gallos Blancos del Querétaro.

