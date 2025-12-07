Este DT inició su carrera jugando Football Manager y hoy metió a su club al mejor torneo del continente

El futbol tiene historias increíbles y esta es una de ellas, pues este DT abiertamente indicó que aprendió de táctica jugando al Football Manager... pero hoy dirigirá a un club en el torneo más importante del continente. Ante eso, es necesario rescatar todo detalle de Rafael Guanaes y su clasificación histórica a la Copa Libertadores de América 2026. He aquí los detalles.

¿Quién es Rafael Guanaes, DT del Mirassol?

En los días recientes las portadas a nivel mundial destacaron lo ocurrido con un equipo realmente discreto del futbol brasileño. En el 2021 los de Sao Paulo se encontraban en la Serie D del Brasileirao. Y este 2025, tras su primer torneo en la máxima categoría del siempre exigente futbol brasileño, se clasificaron a la Libertadores. Con esto se aseguraron 6 millones de dólares para reforzarse tras invertir cantidades mínimas en el armado del plantel.

Por ello, a uno de los grandes responsables se le ha sacado toda la información disponible y en el pasado ya indicó que aprendió táctica de videojuegos como Football Manager. Su carrera la había desarrollado precisamente en las divisiones inferiores y en su primera experiencia en la máxima categoría, concretó un plantel que le jugó de tú a tú a los gigantes de la liga. Por eso será parte del torneo más grande del continente.

¿Es cierto que este DT es experto en neurociencia?

Aunque tal vez la palabra experto es mucho, el estratega sí ha dedicado una buena parte de su tiempo para el estudio de dicha materia. Esto lo ha realizado con la intención de entender cómo funciona el cerebro de los futbolistas al momento de enfrentarse a situaciones de presión dentro del campo.

Con dicha historia y detalles puntuales, el técnico que fue contratado para salvar al club de bajar a la Serie B, terminó jugando uno de los estilos más atractivos y efectivos de la liga más grande e importante del continente. Y con dicho desempeño, concretó una clasificación que lo pondrá como una de las mejores historias de los años recientes a nivel mundial.