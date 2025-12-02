Sobrevivió a un incendio en la Academia de Flamengo y ahora enfrentará a Cruz Azul como campeón de la Libertadores

Mientras Gabriel Barbosa 'Gabigol' guiaba al Flamengo para conquistar la Copa Libertadores del 2019, Dyogo Alves, de entonces 15 años, se recuperaba de las quemaduras sufridas durante el incendio que azotó la Academia del Mengao en febrero de aquel año y en el que murieron 10 de sus compañeros canteranos.

Dyogo Alves, el portero que sobrevivió al incendio en la Academia de Flamengo y ahora podría enfrentar a Cruz Azul

Dyogo Alves pasó siete días en un hospital recuperándose de las quemaduras que le provocó aquel incendio del que sobrevivió junto a sus compañeros Jhonata Ventura y Cauan Emanuel, pero solo él pudo llegar al primer equipo del Flamengo.

Luego de aquel traumático episodio Dyogo incluso cambió su nombre como una forma de resurgir de las cenizas y dejó atrás el Francisco, como era conocido, para hacer un homenaje a su ídolo Diego Alves, uno de los campeones de la Copa Libertadores 2019 y quien lo visitó en el hospital mientras se recuperaba.

Flamengo Dyogo Alves es visitado por el portero Diego Alves en su recuperación tras el incendio

Dyogo continuó con su sueño y firmó su primer contrato profesional en marzo del 2020 y actualmente es el tercer portero del primero equipo, detrás de Rossi y Matheus Cunha.

"Te hace pensar en ellos (sobre sus compañeros que perecieron en el incendio). Todos querían estar aquí y tener esta oportunidad. Sé que están en una mejor situación que nosotros. Dios no quería llevarme en ese momento; quería que hiciera historia vistiendo la camiseta del Flamengo o la de otro club", dijo Dyogo para el medio brasileño UOL.

¿Cuando se enfrenta Cruz Azul a Flamengo?

Cruz Azul y Flamengo se enfrentarán el próximo 10 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali de Rayán, Qatar, por el Derby de las Américas de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025.

El ganador del encuentro se medirá ante el Piramids de Egipto por la Copa Challenger y el vencedor se medirá al PSG por la segunda edición de la nueva Copa Intercontinental.

