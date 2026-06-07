La gran duda que tiene que resolver Javier Aguirre a cuatro días del debut contra Sudáfrica

A tan solo cuatro días del tan ansiado debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Javier Aguirre tiene algunas dudas para definir el once que saltará al campo de juego en el Estadio Ciudad de México. El funcionamiento colectivo del equipo ha mostrado solidez en los últimos amistosos de preparación, sin embargo, el estratega mexicano aún debe solucionar una incógnita principal dentro de la conformación de la defensa, más precisamente en el lateral derecho: ¿Israel Reyes o Jorge Sánchez?

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La posición del lateral por la banda derecha se mantiene como la única zona del campo que no tiene un dueño absoluto dentro del Seleccionado Mexicano. La elección de Javier Aguirre entre Sánchez o Reyes, dependerá también de la estrategia de partido que ha pensado ya que ambos tienen características muy distintas entre sí.

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El primer candidato para ocupar el carril diestro de la zaga mexicana sería el futbolista Israel Reyes. El defensor del Club América se ha ganado la consideración gracias a su buena marca en el juego aéreo y su rendimiento regular en la Liga BBVA MX le ha permitido ganar terreno dentro del plantel que comanda Javier Aguirre.

Mientras tanto, a Jorge Sánchez lo respaldaría su experiencia internacional para iniciar el compromiso del próximo jueves en la capital del país como titualr ya que el actual jugador de Cruz Azul cuenta con un recorrido amplio en los procesos del seleccionado nacional y conoce la presión que esto conlleva. El exjugador del Porto de Portugal ofrece una mayor proyección ofensiva por la banda para sumarse a los ataques coordinados por los mediocampistas.

La elección final del estratega Javier Aguirre, dependerá del tipo de cobertura que pretenda priorizar ante la velocidad de los atacantes que pueda poner el conjunto sudafricano dirigido por Hugo Broos. Todo está por verse el próximo jueves en el Estadio Ciudad de México, compromiso que dará inicio oficial a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.