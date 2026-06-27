Por qué Escocia aún puede ser rival de México en 16avos si está fuera de los mejores terceros

El desarrollo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresó en su etapa definitiva con el ordenamiento matemático de las selecciones clasificadas, más el detalle de quienes avanzarán como los mejores terceros de la competencia. La Selección de México aseguró de manera anticipada el liderato indiscutido del Grupo A tras encadenar resultados contundentes en sus respectivas y ahora el cuadro dirigido por Javier Aguirre está a la espera de conocer la identidad de su oponente en la ronda de dieciseisavos de final.

|X: Selección Mexicana

Si bien hay un gran porcentaje ya seguro de que el rival de la Selección Mexicana en 16vos de final sea Ecuador, las proyecciones matemáticas aún colocan de forma sorpresiva también a la escuadra de Escocia en el horizonte directo del combinado nacional. Las variables de las simulaciones vigentes abrieron un intenso debate en redes, referido a que rival le conviene al conjunto dirigido por Javier Aguirre, ¿Ecuador o Escocia?.

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Así está la tabla de terceros en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La tabla general de los terceros lugares presenta modificaciones constantes a medida que concluyen los minutos regulares de los partidos en las distintas sedes de la justa mundialista. Por su parte, Escocia aparece provisionalmente fuera de los cuatro cupos de privilegio, sin embargo el cierre formal de los grupos restantes puede reconfigurar el tablero principal de forma inmediata.

Las proyecciones estadísticas le otorgan al conjunto escocés un porcentaje de probabilidad del uno por ciento para convertirse en el rival del conjunto mexicano en el Estadio Ciudad de México, mientras que Ecuador concentra el noventa y nueve porciento de probabilidades.

Las próximas horas resultarán fundamentales para verificar el desenlace de los últimos choques del fixture regular antes de habilitar el cuadro oficial de eliminación directa. Escocia de la única manera que podría enfrentar a la Selección Mexicana es si Argelia cae hoy ante Austria por 3 goles y que Croacia pierda por 3 goles ante Ghana. Todo por definirse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.