La dura crítica de un campeón del mundo a James Rodríguez tras no brillar con Selección Colombia

James Rodríguez aún no levanta cabeza en la Selección Colombia y no pudo cumplir con el objetivo de vencer a Lionel Messi . Omar Larrosa, quien fue campeón del Mundial de 1978 con la Selección Argentina, criticó duramente el presente del colombiano. “Lo que pasa con James Rodríguez es curioso, pero, intentando comprender, se puede deber al club en el que está o a sus compañeros que, de repente, no tienen mucha familiaridad con él”, mencionó en primera instancia.

Luego, continuó: “También puede ser que no se adapta a los lugares en donde está. Ahora, México es un fútbol rápido y quizá está sintiendo ese rigor y desgaste físico, con dinámica”. Si bien es cierto que James es considerado uno de los mejores fichajes de la Liga BBVA MX para el Clausura 2025 que ya finalizó el mes pasado, su rendimiento con la Selección Colombia deja mucho que desear y aún no ha asegurado su presencia en el Mundial 2026.

EFE James Rodríguez fue criticado por Omar Larrosa.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo Larrosa, ya que también añadió lo siguiente: “Es un jugador con más pausa, toque, tenencia de la pelota y eso hace que, de pronto, le cueste en el fútbol mexicano. Ahora, James Rodríguez, más allá de su edad, no voy a desconocer que es un buen futbolista y que aporta, pero está bajando un poco su rendimiento físico, pese a que sigue con toda su pegada y alto talento”, expresó en Gol Caracol de Colombia.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de James Rodríguez desde su llegada a Club León

Luego de un austero paso por Rayo Vallecano en el futbol español, a principios de 2025, James Rodríguez decidió probar suerte en el León. Allí, el mediocampista disputó un total de 1.322 minutos, repartidos en 17 compromisos. Logró anotar 2 goles y repartió 6 asistencias. Si bien portó la cinta de capitán de la ‘Fiera’, en el juego ante Rayados de Monterrey se fue expulsado, una tarjeta roja que le costó su presencia ante Cruz Azul en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2025.

Los números de James Rodríguez en la Selección Colombia en 2025

Este 2025, el ex Real Madrid ha jugado 4 partidos con la ‘Tricolor’ y en todos fue titular. Sin embargo, solamente sumó 1 asistencia en la derrota frente a Brasil por 2-1. Hasta el momento, James Rodríguez no ha conseguido ganar ni un partido con Colombia en 2025, sumando 1 derrota y 3 empates. Aún restan 2 partidos oficiales más en el año y su nivel deja mucho que desear.