La desgarradora despedida de la esposa del jugador que murió en trágico accidente vial: “cómo le explico esto a nuestro hijo”

El pasado domingo 24 de agosto del 2025, Marcos Olmedo, centrocampista de 26 años que jugaba en el Mushuc Runa de la Serie A de Ecuador, perdió la vida en un fuerte accidente vial.

Tras darse a conocer la noticia, su esposa, Evelyn Clavijo Lascano, publicó una dura despedida en sus redes sociales que no tardó en volverse viral por el duro mensaje.

En la primera publicación que hizo, subió una foto y el desgarrador mensaje de como le explica eso a su hijo, esto duele y desgarra el alma.

“Cómo te supero amor de mi vida, como le explico esto a nuestro hijo esto duele y desgarra el alma. Descansa en Paz mi amor bonito.”

Te puede interesar: VIDEO Futbolista muere en fuerte choque automovilístico

Muchos aficionados creyeron que no eran esposos pues el jugador no compartía mucho de su vida privada, lo que provocó que Eveleyn subiera una segunda publicación en la que compartió fotos, videos y más detalles de la relación que tuvo.

“Que me toca trabajar sí para sacar adelante a nuestro hijo, y darle lo que el siempre quiso estudios, un techo, valores y que lo guíe he instruya en la palabra de Dios...”.

”...Si soy la esposa de Marcos Olmedo nos conocimos hace casi 7 años nos casamos y tuvimos un lindo hijo, me gradué de la universidad y me pidió que cuide de su hijo que luego ingresara a la FAE como especialista que él me apoyaba ya que era mi gran sueño.

Le daba miedo poner al cuidado de cualquiera a su primogénito por eso me dediqué a él, con el corazón roto en mil pedazos escribo estas líneas no le deseo a nadie esto que estoy sintiendo, tengamos empatía y pregunten quién es Marcos Olmedo...”.

Así fue el fallecimiento de Marcos Olmedo

Según reportes iniciales de medios locales, el joven futbolista perdió la vida en un siniestro vial registrado en la provincia de Esmeraldas, específicamente en la vía hacia Quinindé. Este accidente no solo cobró la vida de Olmedo, sino que también dejó la muerte de otras víctimas, intensificando la tragedia.

El impacto fue de tal magnitud que el futbolista falleció en el lugar de los hechos, a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia.

En las redes sociales compartieron un video de una cámara que registró el accidente. En el video se aprecia que los dos automoviles involucrados en el accidente terminan chocando de enfrente.