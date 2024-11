El duro mensaje de Henry Martín tras la derrota del América en Toluca

Después de la dura derrota del América en su visita a Toluca en la jornada 17 del Apertura 2024 en la Liga Mx, el delantero de las águilas, Henry Martín fue duro con la autocrítica por no lograr el objetivo de evitar el Play-in.

“Tuvimos una plática fuerte dentro del vestidor, esto no nos define para nada, tuvimos un mal partido, no aprovechamos las oportunidades que tuvimos, Toluca hizo el partido perfecto, ahora nos vamos al Play-in, no es lo que queríamos definitivamente, una institución como esta no está para clasificar por repechaje, queríamos clasificar directo, tuvimos la oportunidad y la dejamos ir, nos duele, claro que duele, pero no nos define”, señaló el atacante azulcrema.

¿Contendientes al título de liga?

Luego de la goleada 4-0 en el infierno el Bicampeón del futbol mexicano terminó con 27 unidades en el campeonato y podría caer hasta el octavo lugar de la tabla si Tijuana consiguen una victoria en la última fecha, los Xolos serán el rival del Ame en el Play-in, sin importar el resultado solo definen la localía.

“Estamos muy dolidos, es algo que nos pesa, pero este equipo está para más ya lo ha demostrado anteriormente y vamos a hacerlo de nuevo”, agragó Henry.

Te podría interesar: Veljko Paunovic habló sobre la gravedad de la lesión de André-Pierre Gignac

Resumen: Atlante 3-0 Dorados | Cuartos de Final, Vuelta, Apertura 2024

Los convocados del América en la fecha FIFA

El América perderá a varios jugadores por la fecha FIFA de Noviembre que terminará solo un par de días antes que el Play-in, por lo que tendrán bajas sensibles para enfrentar a los Xolos.

“No sé cuántos hay, casi 9 o 10 no, son bastantes, eso habla del gran plantel que tenemos, pero también los que se quedan son muy buenos jugadores y creo que en definitiva son los mejores en la posición de lo que hay, André va a hacer un gran parado táctico seguramente y confiamos plenamente en ellos, aquí no hay duda de que si están unos o están otros el equipo responde y creo que todavía con más confianza que quien se quede va a dar la vida por el equipo, por la clasificación, porque lo queremos, porque lo ansiamos y porque hemos creado tanto, hemos hecho tanto como para dejarlo ir tan fácil”, agregó el delantero de la Selección Mexicana.

Te podría interesar: OFICIAL: Definido el primer partido de Play-In del Apertura 2024