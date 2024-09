El duro mensaje del “Vasco” durante el partido ante Nueva Zelanda

Luego de su primer partido como entrenador de la Selección Mexicana en su tercer etapa, Javier el “Vasco” Aguirre reveló el duro mensaje que le dio a los seleccionados durante el medio tiempo del juego amistoso ante Nueva Zelanda por la fecha FIFA en Los Ángeles.

“El mensaje es claro en el aspecto anímico, darle a la gente lo que pide, identificarse con su equipo, que luche, que pelee, no podemos bajar los brazos, jugar bien al futbol hoy era complicado por el ritmo del partido, el poco entrenamiento, la humedad, el calor, era demasiado pedir, entonces el mensaje era ese , que no es posible que los 25 mil aficionados que vinieron se fueran tristes a casa y más allá del resultado, más allá del rival”, señaló Aguirre.

El sentimiento de volver a dirigir a México

Javier Aguirre volvió a dirigir a la Selección Mexicana después de 14 años tras despedirse en la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, en donde comenzó su proceso de cara al Mundial del 2026 con una victoria de 3-0 frente a Nueva Zelanda.

“Nunca se le puede decir que no a tu país, soy un privilegiado porque después de estar 15 años en la liga española, de estar fuera, que me vuelvan a llamar me llena de orgullo, claro que te emocionas, los gritos, la gente, los jugadores y yo creo que el día que pierda eso (nervios) será el día final, de momento mientras este vivo, alerta, me mueva 90 minutos, seguiré dando guerra”, añadió el entrenador de la Selección Azteca.

Te podría interesar: ¿Adiós al ‘Tala’ Rangel? Javier Aguirre confirma cambio en el portería de México

Resumen: México 3-0 Nueva Zelanda | Amistoso Internacional

El próximo rival de México

La Selección Azteca enfrentará este martes al combinado nacional canadiense en Arlington, Texas, equipo al que han derrotado en 3 de sus últimos 5 partidos, con una derrota y un empate, sin embargo, la última vez que se vieron las caras el país de la “Hoja de Maple” se llevó el triunfo 2-1 en las eliminatorias.

Te podría interesar: Javier Aguirre justifica la ausencia de la afición en el México vs Nueva Zelanda