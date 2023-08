Jugador que pertenece a Rayados elogia a los Tigres

Los Guerreros de Santos Laguna se miden ante los Tigres de Nuevo León en el partido pendiente correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX; el encuentro se atrasó una semana debido a que el equipo dirigido por Robert Dante Siboldi avanzó en la Leagues Cup a la fase final.

Los de la Comarca llegan tras haber vencido a las Chivas en su casa, el cual fue el segundo triunfo bajo las órdenes del director técnico uruguayo Pablo Repetto; Duván Vergara fue clave en el desarrollo del partido, ya que anotó su primer gol desde su llegada al combinado de Torreón.

Duván Vergara revela como fue su llegada a Santos

“Tenía varias opciones, necesitaba minutos, es un equipo que viene bien, obviamente expresé que no me daba miedo pelearle el puesto a cualquiera que está en Rayados, pero bueno, se llevó un mutuo acuerdo entre nosotros, se dio esta linda oportunidad que la verdad no te miento estoy muy feliz”, comentó el extremo sudamericano en relación a su llegada a Santos Laguna.

Duván Vergara revela el plan de juego de Santos

El colombiano habló en relación a su próximo enfrentamiento en la Liga BBVA MX, en donde se deshizo en elogios sobre los actuales campeones del futbol mexicano.

“Aunque de pronto a muchos no les guste lo que voy a decir, pero es el campeón, es el campeón y obviamente de los equipos grandes que tenemos acá en este país y bueno, tiene jugadores de mucha jerarquía, de muchos recorridos, pero Santos viene a proponer, viene a jugar a lo que quiere el profe, y la verdad es que venimos a sumar lo que queremos y esperemos que Dios quiera y se nos den las cosas”, opinó Duván Vergara sobre el partido de Tigres contra Santos.

