EA Sports FC 27: Estuvo en 3 grandes, es titular de su club y es el más rápido de la Liga BBVA MX

El EA Sports FC 27 saldrá a la venta el próximo 25 de septiembre y, sin duda, uno de los mercados más interesados en su adquisición es el mexicano, esto después del regreso de la Liga BBVA MX luego de varios años de ausencia y de las medias establecidas a distintos futbolistas que forman parte de la primera división.

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Como normalmente ocurre, poco a poco el EA Sports FC 27 ha dado a conocer algunas características destacadas de distintos futbolistas, entre los que destacan sus habilidades, fortaleza, físico y tiro. Ahora, toca turno de hablar del elemento más veloz de la Liga BBVA MX en este juego.

¿Quién es el jugador más veloz de la Liga BBVA MX en el EA Sports FC 27?

Con 29 años de edad, y disputando el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con los Pumas de la UNAM, Uriel Antuna destaca por ser el jugador más rápido para el EA Sports FC 27, pues si bien cuenta con una media 71 unidades, en velocidad sobresale con 93 puntos.

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Uriel Antuna, quien es uno de los pocos jugadores en presumir haber estado en equipos como Chivas, Cruz Azul, Tigres y Pumas, se convierte así en el jugador más veloz dentro de este videojuego, una característica que lo ha perseguido desde su inclusión al mundo profesional.

Es así como Uriel vence en este rubro a otros elementos que también destacan por ser muy rápidos. En segundo lugar se encuentra Álvaro Angulo, también de Pumas, con 92 puntos en velocidad, mientras que el Top 3 lo cierra el panameño Díaz de León con 92 unidades.

¿En qué equipo de los 3 grandes le fue mejor a Uriel Antuna?

Si bien tanto en Pumas como en Cruz Azul alcanzó la final de la Liga BBVA MX (quedándose al borde del campeonato), la realidad es que fue en los celestes en donde Antuna alcanzó su nivel más alto, pues en 110 partidos sumó 28 anotaciones y 14 pases a gol.