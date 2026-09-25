EA SPORTS FC Mobile 27 estrena temporada con más control y profundidad

EA SPORTS FC Mobile 27 ya está disponible con una nueva actualización de temporada que busca darle a los jugadores mayor control sobre sus equipos, tácticas y decisiones durante cada partido.

Como parte de la celebración por el tercer aniversario de FC Mobile, la actualización incorpora nuevas herramientas de juego y personalización, encabezadas por el Modo Reto, una experiencia JcE que pone a prueba la profundidad de las plantillas.

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En este nuevo modo, los jugadores deberán avanzar a través de una serie de partidos aprovechando las diferentes opciones de sus equipos. Los límites de aparición de determinados jugadores obligarán a rotar la plantilla, mientras que objetivos y modificadores específicos cambiarán las condiciones de cada encuentro y exigirán adaptar la estrategia.

Otra de las principales novedades son los Planes de juego, que permiten preparar hasta cuatro combinaciones diferentes de formaciones y cinco mentalidades: Ultradefensivo, Defensivo, Equilibrado, Ofensivo y Ultraofensivo.

En los partidos compatibles, los jugadores podrán cambiar entre estos planes durante el encuentro para responder a lo que ocurre sobre el terreno de juego. De esta manera, una misma plantilla podrá utilizar diferentes aproximaciones tácticas dependiendo del momento del partido.

La temporada 27 también incorpora dos nuevos Estilos de juego. El Pase filtrado incisivo permite realizar pases rasos con mayor precisión, mientras que el estilo Balón parado introduce tiros libres renovados, con mayor inclinación y precisión para futbolistas que cuenten con los atributos adecuados.

A nivel visual, FC Mobile 27 presenta una experiencia renovada que modifica diferentes elementos de la presentación, incluyendo la interfaz durante los partidos, pantallas de carga e indicadores de los jugadores.

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La actualización llega acompañada por un evento de aniversario de un mes, dividido en tres capítulos y con el regreso de contenidos que fueron populares entre la comunidad, incluyendo mejoras relacionadas con TOTY y TOTS, además del regreso del Estadio Santiago Bernabéu.

Además, el juego continuará ofreciendo contenido relacionado con el futbol real. El 10 de octubre, los usuarios podrán ver dentro de FCM TV el encuentro entre Vancouver Whitecaps FC y Los Angeles Football Club, con transmisión simultánea dentro del juego y recompensas para quienes sintonicen el partido.

Con esta actualización, EA SPORTS FC Mobile 27 busca ampliar las posibilidades tácticas y estratégicas para construir equipos y disputar cada partido.