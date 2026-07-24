OFICIAL: EA SPORTS FC y Liga BBVA MX renuevan su alianza para llevar el futbol mexicano a otro nivel en FC 27

La colaboración multianual reforzará la autenticidad de la Liga BBVA MX dentro de EA SPORTS FC 27 y FC Mobile, ofreciendo una experiencia más cercana a la pasión, los clubes y la cultura del futbol mexicano.

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Electronic Arts y la Liga BBVA MX anunciaron una nueva alianza multianual que fortalecerá la presencia del futbol mexicano dentro del universo de EA SPORTS FC 27 y EA SPORTS FC Mobile, consolidando una colaboración enfocada en ofrecer una experiencia cada vez más auténtica para millones de aficionados alrededor del mundo.

Este acuerdo permitirá que la Liga BBVA MX tenga un papel aún más importante dentro del ecosistema de EA SPORTS FC, integrando de forma oficial elementos característicos del campeonato mexicano, desde la identidad de los clubes y futbolistas hasta detalles inspirados en la atmósfera que se vive en los estadios durante cada jornada.

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La alianza busca trasladar al videojuego la esencia del futbol mexicano, uno de los mercados más importantes para la franquicia de Electronic Arts gracias a su enorme comunidad de seguidores y a la pasión que despierta cada torneo.

Jeff Sharma, vicepresidente de marca de EA SPORTS FC, destacó que la Liga MX representa una de las competiciones más emblemáticas del continente y aseguró que este acuerdo permitirá seguir acercando a los aficionados a una experiencia más realista.

"La Liga BBVA MX es hogar de algunos de los aficionados más apasionados, clubes icónicos y una rica tradición que ha inspirado a generaciones de jugadores. Nos enorgullece llevar ese espíritu a EA SPORTS FC y reforzar nuestro compromiso con la autenticidad".

Por su parte, Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, señaló que esta colaboración ayudará a que la liga continúe expandiendo su presencia a nivel internacional y conecte con nuevas generaciones de aficionados.

Con esta renovación, EA SPORTS FC mantiene su estrategia de seguir ampliando el número de ligas, clubes y competiciones licenciadas, fortaleciendo uno de los pilares que ha convertido a la franquicia en la referencia de los videojuegos de futbol: la autenticidad.

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Aunque por ahora no se revelaron detalles específicos sobre nuevas funciones relacionadas con la Liga MX dentro de EA SPORTS FC 27, Electronic Arts confirmó que compartirá más información durante los próximos meses conforme se acerque el lanzamiento del título.

Todo apunta a que los seguidores del futbol mexicano podrán disfrutar de una representación más fiel de su liga favorita, con una experiencia que buscará reflejar la identidad, el ambiente y la pasión que caracterizan a cada jornada del campeonato nacional.