Eagles vs Packers: Pronósticos y mejores apuestas de la Semana 1 de la NFL

Regresa la NFL. El futbol americano de los Estados Unidos está de vuelta y el segundo partido de la Temporada 2024 será histórico, pues por primera vez se jugará en territorio Sudámerica, el Packers vs Eagles se realizará en Brasil, en la Neo Química Arena, de Sao Paulo, este viernes 6 de septiembre, en punto de las 6:15 PM (tiempo del centro de México).

Previo a dicho duelo, los Kansas City Chiefs jugarán contra los Baltimore Ravens, en el Kick Off de la campaña, que será el jueves 5 de septiembre, en punto de las 6:20 PM, donde el equipo comandado por Patrick Mahomes, actuales campeones, buscarán iniciar con el pie derecho el ‘nuevo año’.

Regresa la NFL con la Temporada 2024 ¿Quién es favorito? | Ritual El Podcast

Te puede interesar: Denver Broncos tiene el cornerback mejor pagado de la NFL

Las mejores apuestas y pronósticos para el Packers vs Eagles

De acuerdo con las casas de apuestas, Philadelphia parte como favorito para llevarse este encuentro internacional, pues están en -125, según los momios; en caso de que apostaran por Green Bay, el momio sale positivo con un +110. Además, aseguran que el duelo no sería de tantos puntos, pues el Under y Over está en 49 unidades, lo que podría considerarse como bajo, viendo las dos ofensivas de cada una de las franquicias.

Te puede interesar: ¡ARRANCA LA NFL!: ¿Qué equipo es el favorito para ganar el Super Bowl LIX?

El calendario de partidos de la Semana 1 de la NFL 2024

En total son 16 juegos los que se disputan esta Semana 1 de la NFL:

Jueves 5 de septiembre

- Ravens vs Chiefs | 6:20 PM

Viernes 6 de septiembre

- Packers vs Eagles

Domingo 8 de septiembre

- Steelers vs Falcons | 11:00 AM

- Vikings vs Giants | 11:00 AM

- Jaguars vs Dolphins | 11:00 AM

- Patriots vs Bengals | 11:00 AM

- Cardinals vs Bills | 11:00 AM

- Texans vs Colts | 11:00 AM

- Titans vs Bears | 11:00 AM

- Panthers vs Saints | |11:00 AM

- Raiders vs Chargers | 2:05 PM

- Bronco vs Seahawks | 2:05 PM

- Commanders vs Buccaneers | 2:25 PM

- Cowboys vs Browns | 2:25 PM

- Rams vs Lions | 6:20 PM

Lunes 9 de septimebre

- Jets vs 49ers | 6:15 PM