Eagles vs Chiefs: Dónde y cuándo ver en vivo el Super Bowl 2023

Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles se disputarán el Trofeo Vince Lombardi este domingo 12 de febrero a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, que podrás ver en VIVO por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, es decir aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, además de la señal de Azteca 7.

La narración estará encabezada por el mejor narrador de futbol americano de México, Enrique Garay, quien con su pasión y conocimiento encenderá las emociones al máximo para este partido, el análisis no podía faltar con su dupla inseparable y exitosa de Joaquín ‘Coach’ Castillo, una voz autorizada en el emparrillado, junto con las interesantes entrevistas de Inés Sainz con los mejores jugadores del Super Bowl.

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Las voces de Eduardo Ruiz y Pablo De Rubens estarán presentes en el Super Bowl LVII, su conocimiento en este deporte, su carisma y camaradería pondrá un sabor especial a nuestra transmisión.

Tendremos el mejor color, Andrea Sola y Renata Ibarrarán serán las encargarlas de llevarte a descuentos Arizona, su estilo fresco y cercano con nuestro público te harán vivir este evento más cerca que nunca, además de cápsulas interesantes de Arturo Islas Allende ‘Indomable’.

El entrenamiento no puede faltar y nosotros convocamos a los mejores, Jaime Mausan nos llevará las experiencias de los Ovnis en Arizona; la comedia tendrá los mejores embajadores el Capi Pérez y Daniel Sosa, quienes te harán reír con sus ocurrencias e irreverencia.

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Así que no hay pretexto, todo está listo para que vivas un Super Bowl inolvidable, con todos los ingredientes para una experiencia completa.

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Te aseguramos, que este Super Bowl con TV Azteca Deportes será fuera de este mundo.

¿Dónde ver el Super Bowl LVII?

Lo podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, además de la señal de Azteca 7.

¿Cuándo ver el Super Bowl LVII?

El Super Bowl LVII se jugará el domingo 12 de febrero a partir de las 5 PM, tiempo del centro de México.



