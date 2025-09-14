deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 14 de septiembre, partido de la semana 2 de la temporada regular 2025 de la NFL; marcador online

Revancha del Super Bowl en Kansas City, los campeones Eagles visitan a los Chiefs en uno de los partidos más atractivos de la Semana 2 de la NFL

Pat Mahomes
REUTERS
Azteca Deportes
Ritual NFL
Compartir

Revancha del Super Bowl desde Kansas City, los Chiefs y Patrick Mahomes reciben a los campeones Philadelphia Eagles en uno de los estadios más ruidosos de la NFL. Se trata sin duda de uno de los partidos más atractivos de la Semana 2. Los locales perdieron en su presentación ante los Chargers en Brasil, mientras los emplumados sufrieron para vencer a Dallas en el duelo inaugural.

Lamentablemente para los Jefes, el receptor Xavier Worthy no estará disponible debido a un hombro dislocado, además de ello, debemos recordar que Rashee Rice cumple con una suspensión de seis partidos para iniciar la temporada. El que sí estará será Jalen Carter, que fue expulsado por escupirle a Dak Prescott al inicio del partido pasado, su presencia beneficia enormemente a la defensiva de Filadelfia.

Philadelphia Eagles (Pertenece a NFL)
Kansas City Chiefs (Pertenece a NFL)
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
Opening Super Bowl 2025
Ritual NFL
Comienza la fiesta del Super Bowl LIX | Ritual NFL
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de Jalen Hurts! Chiefs 0-7 Eagles | Super Bowl LIX
Super Bowl LIX El Ritmo del Ritual
Ritual NFL
Super Bowl LIX | El Ritmo del Ritual | Día 2
×
×