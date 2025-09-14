Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 14 de septiembre, partido de la semana 2 de la temporada regular 2025 de la NFL; marcador online

Revancha del Super Bowl desde Kansas City, los Chiefs y Patrick Mahomes reciben a los campeones Philadelphia Eagles en uno de los estadios más ruidosos de la NFL. Se trata sin duda de uno de los partidos más atractivos de la Semana 2. Los locales perdieron en su presentación ante los Chargers en Brasil, mientras los emplumados sufrieron para vencer a Dallas en el duelo inaugural.

Lamentablemente para los Jefes, el receptor Xavier Worthy no estará disponible debido a un hombro dislocado, además de ello, debemos recordar que Rashee Rice cumple con una suspensión de seis partidos para iniciar la temporada. El que sí estará será Jalen Carter, que fue expulsado por escupirle a Dak Prescott al inicio del partido pasado, su presencia beneficia enormemente a la defensiva de Filadelfia.