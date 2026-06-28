¿México en desventaja? Solo dos jugadores de Ecuador valen más que toda la plantilla mexicana

México y Ecuador se enfrentarán en la ronda de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un duelo que sacará chispas, pues dentro del terreno de juego, el equipo azteca lleva ventaja, según el historial, pero fuera de ella, La Tri saca ventaja, pues solo 2 de sus jugadores valen más que casi toda la plantilla mexicana.

De acuerdo con Transfermarkt, la selección nacional tiene un valor de 191 millones de euros. Mientras que su jugador más caro en el mercado es Santiago Gimenez, actual jugador del Milan y con algunos pretendientes, que tiene un precio de 18 millones, pese a que en algún momento rondó más de los 40 millones.

Tanto Caicedo como Pacho suman un total de 180 millones de euros,|@moises_caicedo55 y @pachowillian

Los 2 jugadores que valen más que toda la plantilla mexicana

Ecuador tiene grandes jugadores en los equipos más top del mundo. No obstante, les costó esta justa veraniega, pues clasificaron a la siguiente ronda como terceros del Grupo E, pues fueron superados en puntos por Alemania y Costa de Marfil.

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Los jugadores de cuidado y que tienen mayor precio de La Tri son Moisés Caicedo del Chelsea, con un valor en el mercado de 100 millones de euros. El segundo crack es el defensa central William Pacho del PSG con 80 millones de euros.

Tanto Caicedo como Pacho suman un total de 180 millones de euros, casi lo que vale toda la plantilla de México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, la cual tiene un precio de 191 millones de euros.

México vs. Ecuador, solo por Azteca Deportes

México y Ecuador jugarán los 16avos de final este martes 30 de junio en punto de las 6:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.