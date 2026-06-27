México vs Ecuador: quién domina el historial antes del cruce en el Mundial 2026
La selección azteca se enfrentará a los sudamericanos en los 16avos de final y es momento de recordar su historial
Es un hecho que México se enfrentará a Ecuador en la ronda de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues por fin terminó el misterio del rival para el equipo azteca que hizo historia al ganar sus 3 partidos de fase de grupos. Mientras que La Tri avanzó al tercer puesto. Por ello, es momento de analizar quién domina, según el historial.
La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en un partido amistoso en noviembre de 2025 en el Estadio Guadalajara (Akron). El duelo terminó con un empate a un gol, gracias al tanto de Germán Berterame, quien quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Historial de México vs. Ecuador en mundiales
Las selecciones del continente americano solo se han enfrentado una vez en una Copa Mundial de la FIFA™ y esa fue en Corea-Japón 2022 cuando compartieron el Grupo G. El 9 de junio, la Selección Mexicana derrotó 2-1 a La Tri con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.
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Este duelo es el único entre Ecuador y México, pero en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ se volverán a ver las caras, ahora en una ronda de eliminación, por lo que el partido será de vital importancia para ambas selecciones.
México vs. Ecuador en Copas América
México y Ecuador se han enfrentado en 6 ocasiones diferentes en las Copas América. Los resultados avalan al equipo azteca, ya que ha ganado en los 4 enfrentamientos, por una derrota y un empate.
- México 2-0 Ecuador: Semifinales Copa América 1993
- México 1-1 Ecuador: Triunfo en penales en los cuartos de final de la Copa América 1997
- México 2-1 Ecuador: Fase de grupos Copa América 2004
- México 2-1 Ecuador: Fase de grupos Copa América 2007
- México 1-2 Ecuador: Fase de grupos Copa América 2015
- México 0-0 Ecuador: Fase de grupos Copa América 2024.
México vs. Ecuador, solo por Azteca Deportes
México y Ecuador jugarán los 16avos de final este martes 30 de junio en punto de las 6:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.