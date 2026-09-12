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Fue una de las últimas joyas de Cruz Azul, pero una lesión terminó con su carrera

Este jugador llegó a ser una de las últimas grandes joyas que la cantera de Cruz Azul sacó; sin embargo, una triste lesión impidió que demostrara su capacidad.

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|X: Cruz Azul

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La Máquina de Cruz Azul nunca se ha destacado por ser un equipo productor de joyas surgidas de sus fuerzas básicas, aunque esto no exime que, a lo largo de su historia, haya generado futbolistas de élite, siendo los últimos dos ejemplos Santiago Giménez y Rodrigo Huescas.

cruz azul

Sin embargo, mucho tiempo antes Cruz Azul sacó a un futbolista que sonaba a ser uno de los mejores mediocampistas ofensivos de México pero que, tristemente, una lesión evitó el crecimiento que estaba teniendo en el campo, motivo por el cual vale hablar de Edgar Andrade.

Edgar Andrade, de brillar en Cruz Azul a perderlo todo por una lesión

Surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul, Edgar Andrade destacó rápidamente como un elemento con una pegada interesante, así como una técnica individual llamativa que ayudó a que pudiera destacar no solo en el centro del campo, sino también por las bandas.

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Sin embargo, todo cambió el 12 de mayo del 2007 cuando, en un duelo entre Cruz Azul y Tecos en el Estadio Azul, Edgar Andrade sufrió una rotura de tibia y peroné luego de que los tacos de su zapato se quedaran atorados en el césped, generando así una inercia negativa en el cuerpo.

Las imágenes recordadas de aquel momento muestran el tobillo completamente alejado de su zona natural, generando una fractura expuesta de peroné y una fractura de tibia. Edgar de inmediato tuvo que ser intervenido por el Doctor Alfonso Jiménez, quien fue el encargado de recuperarlo deportivamente hablando.

¿Qué pasó con Edgar Andrade después de su lesión en Cruz Azul?

Edgar Andrade volvió a Cruz Azul unos meses después; es decir, a inicios del 2008. El mexicano nunca pudo recuperar el futbol que lo caracterizó en su etapa en el conjunto celeste: sin embargo, sí pudo disputar minutos en equipos como Jaguares, Morelia, Pachuca y Veracruz.

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