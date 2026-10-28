Fue rival de Canelo Álvarez, logró ser campeón mundial en peso supermediano y hoy podría haber elegido un destino en prisión al presuntamente estar implicado en una agresión

El peleador boricua Edgar Berlanga está inmerso en una situación que podría definir su carrera y su vida, luego de revelarse que sigue un proceso legal por presuntamente caer en un tema de violencia doméstica y por el cual tiene en su contra dos cargos graves que lo podrían llevar hasta 15 años tras las rejas.

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Berlanga, excampeón de peso supermediano fue arrestado el lunes en la ciudad de Polk, en Florida por lo que se ha tipificado como agresión menor y agresión agravada que a su vez forman parte de delitos graves de acuerdo a las leyes de Florida. Logró por ahora quedar libre tras pagar una fianza de 16 mil dólares, según han revelado medios por el hecho que sucedió el 18 de octubre.

Por ello fue que Berlanga, de solo 29 años de edad tuvo que comparecer este martes en un tribunal, en tanto que para el 17 de noviembre, el boxeador boricua tendrá una audiencia en la que se dará lectura de esos cargos.

Este tema, que aún no se sabe que rumbo podría tomar sí podría definir la carrera del peleador que en 2024 llegó a provocar a Canelo al punto de ser una de las peleas más mediáticas por el escándalo que Berlanga hizo previo al combate.

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Edgar Berlanga was arrested yesterday in Polk County, Florida on misdemeanor battery and felony aggravated battery charges stemming from an incident that allegedly took place on October 18th. Berlanga appeared in court earlier today and has a scheduled arraignment hearing on November 17th. — Ring Magazine (@ringmagazine) October 28, 2026

Sobre la carrera de Berlanga en el boxeo profesional: pasando de enfrentar a Canelo a poder terminar su trayectoria

Edgar Berlanga es un peleador que debutó el 29 de abril del 2016, logrando construir una buena carrera en la que llegó a ser campeón del mundo, por lo que en el camino de Canelo para ser campeón indiscutido se encontró con el de Puerto Rico a quien venció por decisión unánime en septiembre del 2024 en Las Vegas.

Así llegó a un punto más alto de su trayectoria en la que fue un verdadero dilema, pues perdió pero a su vez se llevó la bolsa de su vida. Desde entonces ha hecho tres peleas con dos victorias y una derrota.

Ahora Berlanga estaba firmando un contrato con ZUFFA BOXING para sumarse a su roster de peleadores, pero este lío legal podría truncar los planes.