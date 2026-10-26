Vaquero Navarrete se llevó una fortuna a pesar de perder su pelea ante O’Shaquie Foster

Mientras muchos se preguntaban por la bolsa que obtendría el ganador de la pelea entre Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete y O'Shaquie Foster, el combate terminó con una derrota para el mexicano y un cambio de dueño de varios títulos mundiales. El estadounidense se impuso por decisión unánime este 24 de octubre, en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

Así como hay muchas curiosidades sobre el Vaquero Navarrete, una de las principales tras su caída es la cantidad de dinero que habría recibido por subir al ring. Aunque no se publicó una cifra oficial, las estimaciones difundidas ubican su bolsa entre los 2 y 5 millones de dólares, sin importar el resultado negativo.

¿Cuánto dinero ganó el Vaquero Navarrete ante O'Shaquie Foster?

La bolsa estimada de Navarrete por el combate de unificación fue de entre 2 y 5 millones de dólares. Sin embargo, el monto exacto no fue confirmado oficialmente.

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En el boxeo profesional, los pagos se pactan antes de la pelea y no dependen únicamente de quién gana. Por eso, pese a perder por decisión unánime, el mexicano recibió una suma millonaria por protagonizar una de las principales carteleras de la división superpluma.

Vaquero Navarrete y O’Shaquie Foster

¿Quién es ahora el campeón unificado de 130 libras de boxeo?

O'Shaquie Foster se convirtió en el campeón unificado de las 130 libras tras derrotar a Navarrete. El estadounidense retuvo el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y sumó los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), además del reconocimiento de The Ring.

Las tarjetas de los jueces reflejaron su superioridad: dos marcaron 118-108 y la restante, 115-111. Foster también derribó al mexicano en dos ocasiones durante el duodécimo asalto, aunque Navarrete logró terminar el combate.

¿Qué títulos perdió el Vaquero Navarrete?

La derrota le costó al Vaquero Navarrete los campeonatos mundiales superpluma de la OMB y la FIB, que quedaron en manos de Foster. El estadounidense ya era monarca del CMB antes del enfrentamiento, por lo que defendió ese cinturón y amplió su colección con los títulos en juego.

Para el mexicano, la noche significó un duro revés deportivo. Aunque dejó San Antonio sin los cinturones, el Vaquero Navarrete se llevó millones de dólares en la bolsa de la pelea, una de las ganancias más grandes de su vida.

