Edgar Berlanga revela el momento más difícil y molesto en su pelea en contra de ‘Canelo’ Álvarez

Hace poco más de dos semanas, Edgar Berlanga desafío al campeón unificado supermediano Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas, enfrentamiento en el que el boricua lo dio todo, pero terminó siendo superado en las tarjetas.

Berlanga, de 27 años y que pese a todo cumplió y logró un lugar de respeto en la división, recuerda con amargura y coraje, un momento de la batalla en la que trabajó constantemente en el campamento, pero que al final sucumbió ante la pegada de Álvarez Barragán.

En el tercer episodio del pleito del 14 de septiembre que se celebró en la Arena T-Mobile de Las Vegas, donde Saúl ya ha hecho 10 combates, la reyerta se trasladó a una de las esquinas en donde la refriega parecía intensa.

En el minuto 1:57, Canelo soltó un gancho de izquierda justo a la mejilla de Berlanga, quien no pudo defenderse del envío y el resultado fue una aparatosa caída. El de Brooklyn mostró su furia, chocó sus guantes y se levantó de la lona.

Las palabras de Berlanga por su caída ante Canelo

“Canelo’ me tiró un gancho. En mi campamento yo estaba practicando poner mi mano aquí (cubrir su rostro) para no dar oportunidad. Estuve practicando mucho, mucho, me entiendes.

Cuando me dio ese gancho (gestos de molestia) pues yo ya estaba en la lona. Ese golpe fue rápido ‘fuum’ y yo ya estaba en la lona. ‘Maldita sea’, es que él tiró muy rápido.

Estaba molesto. Yo miro a mi entrenador y estábamos con coraje. Dije ok, vamos a pelear ahora”.

¿Cuál será la siguiente pelea de Edgar Berlanga?

La siguiente pelea de Edgar Berlanga no tiene fecha ni rival confirmado, pero se cree que Jaime Munguía podría ser su próximo contrincante y el boricua así lo ha dicho y desde que sea en el máximo escenario, el Madison Square Garden.