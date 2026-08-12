Víctima en el ring de Canelo Álvarez, adelanta lo que se aproxima para el tapatío

El peleador Saúl Canelo Álvarez enfrentará a finales de octubre al peleador Christian Mbilli en pelea en la que buscará el campeonato de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, cetro que ya tuvo y que quiere tener de regreso. A casi dos meses y medio de ese duelo a celebrarse en Arabia Saudita, uno de sus rivales más controvertidos de los últimos años, ha adelantado lo que sucedería en la carrera del tapatío.

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Fue Edgar Berlanga, quien cayó ante el mexicano en septiembre del 2024, quien en una entrevista ha comentado lo que vendría para Canelo luego de haber tenido la experiencia contra él en donde fue maniatado por decisión unánime.

Berlanga asegura que viene el retorno de Canelo rumbo a la conquista del campeonato indiscutido de nueva cuenta

Berlanga en una entrevista, explicó que Mbilli tiene habilidades, es buen peleador, pero que está lejos de poder ser un dolor de cabeza para Saúl quien sin duda lo detendrá.

"Creo que Canelo puede detenerlo. No considero que Mbilli sea nada del otro mundo”, explico Berlanga quien buscó suavizar su crítica.

Agregó que Mbilli “es un boxeador que va hacia adelante, tiene buena condición física y lanza muchos golpes, pero en cuanto a inteligencia boxística, lo vi pelear ante Dereyachenko, quien peleó con una mano y casi lo derrota".

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“Eso demuestra el nivel en el que se encuentra como boxeador, aún así creo que será una gran pelea y simplemente veo a Canelo ganar esa pelea”, alegó el boricua quien luego de ese combate ante Canelo ha tenido tres peleas en las que suma una victoria y una derrota.

Berlanga así subraya que con esa victoria que pronostica, Canelo Álvarez demostrará "que ha vuelto y no duda en que intentará conquistar todos los campeonatos nuevamente y buscará ser el campeón indiscutido otra vez".