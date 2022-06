Edgar Zaldivar pone fin a la pelea con Chicote Calderón

Semanas después del altercado que protagonizó en redes sociales el futbolista del Atlas, Edgar Zaldivar con el jugador de las Chivas, Cristian “Chicote” Calderón y ya con el título del Torneo Grita México BBVA Clausura 2022 en su palmarés, Zaldivar se dio tiempo para hablar del tema.

El “Gary” puso fin a la polémica, considerando que solo fue “carrilla normal” entre compañeros de profesión.

“Es parte de, es parte de, igual como todo, se queda dentro de la cancha. Uno siempre se guardó todas esas burlas, todos esos reclamos, todas esas frases, todos esos memes que nos decían a nosotros y nunca dijimos nada porque decíamos: ‘está bien, no es nuestro tiempo pero ya vendrá la de nosotros’ y creo que llegó muy buena la de nosotros. Es la carrilla normal, son los memes que ahora nos tocó hacerlos a nosotros, otra cosa es que a lo mejor no lo vieron de esa manera algunos o la tomaron muy personal, pero ahora les tocó aguantar a ellos”, expresó en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

En ese sentido, Zaldivar negó haber platicado personalmente con Calderón después del incidente o tener pensado hacerlo la próxima vez que se vean las caras en la cancha.

“Es dejarlo así, la verdad que no pasó a mayores, igual yo lo tomó así como una carrilla normal, como si te estuvieras tirando carrilla con cualquier otra persona, tienes que saber aguantarla y ya si no sabes aguantarla cada quien. Así quedan las cosas, la verdad que ahorita no tengo ni cabeza para pensar en eso, ya pasó ese partido, pasaron otros partidos más importantes y ahora disfrutar de la familia, de estas vacaciones y volver con todo”, mencionó el jugador de los Zorros.

Zaldivar sueña con un tricampeonato con el Atlas

Algo que sí pasa por la cabeza del futbolista de 25 años es la posibilidad de convertirse en el primer equipo tricampeón en la historia de los torneos cortos.

“Sí nos ponemos a pensar en el tricampeonato y lo vemos aún más cerca que la temporada pasada veíamos el bicampeonato, porque decíamos ‘no manches, imagínate el bicampeonato’ y ahora que ya lo conseguimos te das cuenta que estás cerca y que puede ser posible, que ya pasó el bicampeonato, puede pasar el tricampeonato y podemos ser los primeros en lograrlo. La Concachampions es algo que también nos tiene muy ilusionados”, confesó el canterano de los rojinegros, quien se encuentra disfrutando de unas vacaciones antes de comenzar a preparar el siguiente semestre.