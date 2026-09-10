Salió del América como campeón de la Liga BBVA MX; hoy, las lesiones lo tienen lejos de la élite

El Club América presume ser una de las instituciones que más cantidad de jugadores exporta al extranjero en la Liga BBVA MX, ya sean elementos mexicanos o futbolistas extranjeros que brillaron en la escuadra capitalina y que, ahora, lo hacen en el viejo continente u otras Ligas del mundo.

Colectivamente, al América no le alcanza

Bajo este contexto, existe un jugador que llegó a formar parte de uno de los últimos campeonatos que el Club América tuvo y que, por ende, logró su salto a Europa. Desafortunadamente para su causa, hoy en día el nivel que tiene está muy lejos del que llegó a mostrar en el pasado.

¿Qué pasó con Edson Álvarez tras salir del América?

Fue en el año 2018 cuando Edson Álvarez, siendo apenas un juvenil, fue parte fundamental del campeonato que el Club América tuvo a manos de Cruz Azul, un hecho que sucedió tan solo semanas después de que “El Machín” diera el salto a Europa mediante el Ajax de los Países Bajos.

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¡Le deseamos un muy feliz cumpleaños a nuestro muchacho, Edson Álvarez! 🥳🎂 pic.twitter.com/OenyDa2doQ — Club América (@ClubAmerica) October 24, 2025

Después de una dura temporada de adaptación, y tras cuatro años en el club, Edson Álvarez se consolidó como uno de los mejores jugadores del Ajax ya sea como defensor central o mediocampista de contención, cualidades que llamaron poderosamente la atención del West Ham de la Premier League.

Fue precisamente en este punto en donde la carrera de Edson Álvarez comenzó a ir en picada, pues en el conjunto hammer nunca pudo encontrar la regularidad esperada y tampoco se ganó la confianza del técnico. Su último gran equipo fue el Fenerbahce, escuadra en la que nunca destacó debido a una lesión que casi lo deja fuera del Mundial 2026.

¿Cuál es la actualidad de Edson Álvarez?

Hoy, el canterano del Club América tuvo que volver al West Ham, equipo que descendió a la segunda división de Inglaterra. Se espera que el mexicano pueda dar el salto a otro equipo a mediano y largo plazo, aunque, con 28 años de edad, las cosas se podrían complicar para el contención.