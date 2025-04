La revelación de Edson Álvarez sobre Cruz Azul, que rompe el corazón de los americanistas

Cuando se piensa en Edson Álvarez, es inevitable ligarlo al Club América , donde se convirtió en referente, campeón y saltó al fútbol europeo. Sin embargo, una confesión reciente del jugador dejó en shock a los americanistas y llenó de nostalgia a los aficionados de Cruz Azul: de joven, quiso vestir de celeste.

Entrevista exclusiva con Edson Álvarez | Selección Azteca

“Elegí Cruz Azul por mi papá"

Durante una entrevista con Miguel Layún en el podcast We Are Brave, Edson Álvarez compartió una historia que pocos conocían. Luego de una decepcionante experiencia en Pachuca, estuvo a punto de dejar el fútbol. Pero una nueva oportunidad se cruzó en su camino: Arturo Carranco le ofreció pruebas con tres clubes de la capital: América, Pumas y Cruz Azul.

La decisión parecía clara desde el corazón. “Elegí Cruz Azul”, dijo Álvarez, revelando que lo hizo por su padre, un fanático celeste de toda la vida. “Mi papá siempre le fue a Cruz Azul, por eso tomé esa decisión”, explicó.

El día que Cruz Azul lo dejó esperando

Ilusionado, Edson llegó a La Noria. Pasaron horas sin que nadie lo atendiera. Pero cuando finalmente lo vieron en acción, todo cambió: lo querían firmar de inmediato. Le pidieron que regresara al día siguiente con sus papeles listos para integrarse a la cantera.

Un giro de 180 grados

Pero la historia dio un giro inesperado. “Tomé la decisión de no volver. Mi papá me rogó, pero algo me dijo que debía ir por otro camino”, confesó. Apostó por América, convencido de que podía demostrar más.

“Quería demostrar que tenía más para dar y que podía lograr cosas grandes”, agregó. Así, dejó atrás la posibilidad de vestir de azul celeste y escribió su historia con letras doradas en el club rival.

Hoy, Edson Álvarez brilla en Europa. Pero sus palabras sobre Cruz Azul dejaron una marca imborrable en la memoria de la afición.