Edson Álvarez se despide de la Copa América con emotivo mensaje a la afición de México

Es oficial, Edson Álvarez es baja para la Selección Azteca en la Copa América 2024 luego de sufrir un desgarre en la pierna izquierda en el debut del torneo frente a Jamaica, el capitán de México no seguirá en el torneo continental y será una dura baja para el plantel de Jaime Lozano.

“Hola incondicionales, me sentí con la responsabilidad y también con las ganas de ser yo quien les dé este mensaje, desafortunadamente mi participación en Copa América ha llegado a su fin, no tengo palabras, la verdad es que es un duro golpe para mí porque tenía esa ilusión tanto como la tienen mis compañeros, pero bueno son cosas que pasan en el futbol y tendré que aprender y crecer de todo esto”, mencionó el ‘Machín’ en el video que subió la Selección Mexicana dando la noticia.

Se quedará con la Selección Azteca durante la Copa América

Luego de anunciar su baja oficial con la Selección Azteca por lo que resta del torneo, Álvarez se mantendrá con el conjunto nacional hasta que termine la participación de México, a pesar de poder volver al West Ham para recuperarse, el capitán del cuadro del ‘Jimmy’ quiere apoyar a sus compañeros.

Incondicionales,@EdsonAlvarez19, nuestro capitán en esta 🏆 América, tiene un mensaje para ustedes.



¡Seguimos #JuntosyUnidos, "Machín"! 🫂

¡Esta copa va por ti! 💚 pic.twitter.com/MlbsVUCd6Y — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 26, 2024

“He tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, de apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho, ahora me tocará fuera de la cancha, también me servirá para iniciar mi rehabilitación y regresar lo más pronto posible, esto es un mensaje para todos ustedes para que sigan apoyando, para que sigan alentando, créanme que es un grupo de chicos extraordinario y también me despido agradeciendoles por todas sus muestras de apoyo, de cariño que me han brindado siempre”, agregó Álvarez.

Los próximos partidos de la Selección Azteca

Este miércoles 26 de junio la Selección Azteca jugará frente a Venezuela en la jornada 2 del Grupo B en la Copa América 2024, encuentro entre los lideres del grupo y con una victoria los dirigidos por el ‘Jimmy’ podrían asegurar su clasificación a la siguiente fase.

La última jornada de grupos para México será el domingo ante Ecuador en el State Farm Stadium, ambos partidos los podrás disfrutar en las pantallas de Azteca Deportes y también en las plataformas digitales.

