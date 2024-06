Edson Álvarez habla de su fichaje con el Manchester United

El hombre que portará el gafete de la Selección Mexicana en la Copa América 2024, Edson Álvarez, ha sido vinculado –en el presente mercado- con el Manchester United, algo que se le cuestionó en la antesala del partido ante el combinado de Jamaica. Su respuesta indica que, por ahora, su mente no está en Old Trafford.

“Obviamente, siempre se escuchan cosas a esta altura, que empiezan las transferencias. Por el momento, sólo puedo decir que estoy enfocado en lo que tengo que hacer, sé que la Copa América es un torneo muy muy importante y los ojos del mundo están acá. Ya después, habrá tiempo de ver lo que hay y lo que no hay. Para estar pensando en otra cosa, no tengo cabeza, tengo cabeza sólo para pensar en la gran responsabilidad y en lo lindo que se viene”, contestó en conferencia.

Edson Álvarez, el referente que tiene la Selección Mexicana

Por primera vez en su carrera, el ‘Machín’ será el principal líder de la Selección Azteca en un torneo oficial y, al respecto, señaló: “(Estoy) muy ilusionado, toda mi carrera ha sido todo muy rápido, siento una gran emoción, una gran responsabilidad también, porque algún día lo soñé, pero estar acá ya es diferente. Tengo muchas ganas de que esto empiece y mañana poder salir con el gafete, escuchar el himno de México, frente a toda la gente, es algo que lo pienso y se me eriza la piel”.

Álvarez no da lugar a las críticas

Cuando se le preguntó sobre las críticas de las que ha sido blanco el equipo dirigido por Jaime Lozano, el mediocampista del West Ham hizo una reflexión y desestimó el deseo de desafiar a los detractores.

“Desde que estoy yo, ha sido prácticamente lo mismo. Todos los procesos en los que he participado, siempre ha sido la misma historia, estamos enfocados en lo que tenemos que hacer; simplemente, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos hasta donde somos capaces de llegar. Me motiva competir, ver en qué lugar estoy como jugador y, si me ganan, puedo ver que tengo mucho margen de mejora y si pierdo, no cambia mucho. Cada quién tendrá su opinión, yo creo que no se trata de callar bocas, se trata de ir todos hacia un mismo objetivo, al final somos México”, finalizó.

