Luego de completar una temporada completa en Inglaterra y dejar una exquisita asistencia frente al Aston Villa , Edson Álvarez cerró su primer año con el West Ham United consolidándose como titular en varias jornadas de la Premier League. Su desempeño en la liga inglesa, junto con su participación en partidos internacionales, ha generado actualizaciones en su cotización dentro del mercado global y varios clubes de la liga inglesa monitorean su situación para contratarlo de cara a la próxima temporada.

¿Qué clubes siguen de cerca a Edson Álvarez para ficharlo?

Desde su arribo a la Premier League, algunos equipos han comenzado a monitorear su evolución. Aunque West Ham no ha recibido ofertas formales y hasta se rumoreó un acercamiento del Borussia Dortmund , la inteligencia artificial ha vinculado al jugador con clubes como Newcastle, Aston Villa y Brighton, instituciones que buscan reforzar su mediocampo defensivo.

Getty Images Edson Álvarez tuvo continuidad durante la temporada con el West Ham

La posibilidad de un cambio de escuadra en el corto plazo no ha sido descartada. No obstante, el jugador se ha mantenido enfocado en la pretemporada del conjunto inglés. El club, por su parte, valora su perfil y no contempla su salida sin una oferta superior al monto invertido en su fichaje. Mientras tanto, Edson Álvarez continúa preparándose con miras a compromisos tanto de club como de selección, a la espera de actualizaciones oficiales sobre su futuro.

¿Cuánto vale Edson Álvarez en el mercado internacional?

De acuerdo con la base de datos de Transfermarkt, el precio actual del mediocampista mexicano se estima en 25 millones de euros. Esta cifra se mantiene estable respecto a evaluaciones anteriores y lo coloca entre los elementos mejor valorados del futbol nacional que militan fuera del continente americano.

La evaluación tiene en cuenta distintos factores. Entre ellos, el tiempo de juego acumulado con el conjunto londinense, el rendimiento físico sostenido durante la temporada y la influencia en resultados clave tanto en torneos locales como internacionales. Álvarez llegó al club procedente del Ajax de los Países Bajos, con una transferencia valuada en más de 35 millones de euros. Con 26 años de edad y contrato vigente hasta el verano de 2028, su cotización también se ve influenciada por su condición de titular indiscutible en la selección nacional.