Ganó cuatro títulos con Rayados y ya se despidió del club

El defensa Edson Gutiérrez, dejó al Monterrey para pasar a las filas del Santos Laguna en este Clausura 2025, sin embargo, dejó un sentido mensaje de despedida haciendo un recuento de su buen paso por el conjunto de la ‘Sultana del Norte’.

Así lo hizo el futbolista mexicano en sus redes sociales la noche de este lunes, en donde publicó un video con unas conmovedoras palabras en las que recordó sus logros en la ‘Pandilla’ desde que debutó en la Primera División.

“Tras más de seis años, me despido de Rayados. Me voy orgulloso de haber ganado 4 títulos y me voy tranquilo porque siempre defendí este escudo a muerte y con todo mi corazón. Gracias a todos, especialmente a la afición. Monterrey siempre será mi casa”, escribió.

La gran mayoría de la afición regiomontana destacó el compromiso que siempre tuvo el defensa lateral durante su estancia en la institución y le deseó suerte en su nuevo reto en la Comarca Lagunera.

Los números de Edson Gutiérrez en Rayados

El futbolista originario de Guanajuato llegó a la ‘Sultana del Norte’ en el verano del 2018 como una joven promesa procedente del Club Celaya, de la entonces Liga de Ascenso.



Ya con los Rayados siempre luchó por un lugar, a pesar de tener un rol más como suplente, pero le alcanzó para disputar 57 partidos de LIGA BBVA MX, 16 de la Copa MX, 6 de la Copa de Campeones de la Concacaf, 2 de la Leagues Cup y 1 del Mundial de Clubes.

Un paso lleno de títulos

Con 82 partidos totales como albiazul, Edson Gutiérrez puede presumir en su palmarés un título de liga, uno más de copa, además de dos Concachampions y ser parte del equipo que fue tercer lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA 2019.

Ahora el zaguero será refuerzo de Santos Laguna, equipo en el que tendrá que ganarse a la afición de Torreón, debido a la rivalidad que existe entre ambas instituciones.

