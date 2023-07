Eduardo Aguirre tenía la ilusión de jugar con Julián Quiñones en Atlas

Eduardo Aguirre debutó de la mejor forma con los Rojinegros del Atlas, anotándole gol a Cruz Azul, y aunque tuvo una buena actuación en la primera jornada del torneo Apertura 2023, confesó que se quedó con las ganas de compartir la cancha con la dupla sensación de los Zorros, Julián Quiñones y Julio Furch y el sistema que ya tenían adaptado.

“Claro, te entra la duda porque ellos ya venían manejando desde el proceso anterior, desde el bicampeonato y eso, pero me iba a tocar con Julio (Furch) y con Julián (Quiñones) estaba muy ilusionado por poder jugar con ellos, habíamos tenido prácticas y el equipo se veía bien, y pues nada, ahora lo podemos hacer bien, sin Julián y bueno también muy ilusionado de jugar con Julio. Con Julio me llevó muy bien. Me tocó en Santos estar con él, el torneo que me toca jugar con él fue cuando empecé a hacer yo mis goles, me entiendo muy bien, nos llevamos bien, dentro y fuera de la cancha y nada siento que podemos hacer buena dupla”, mencionó Eduardo Aguirre en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Eduardo “Mudo” Aguirre aclara polémica con Cruz Azul

Eduardo "Mudo" Aguirre aclara polémica con Cruz Azul

Eduardo Aguirre debutó de la mejor forma con los Rojinegros del Atlas, anotándole gol a Cruz Azul, equipo que curiosamente intentó ficharlo unas semanas antes y la contratación no se pudo concluir. En ese tema el "Mudo" aclaró que no tiene rencor a la institución celeste y que respeta al club al que pudo llegar.

“Yo la verdad nunca tuve nada contra Cruz Azul, siempre he pensado que las cosas se dan por algo, esta vez no se dio con Cruz Azul y no tengo nada, no tengo rencor con ellos, al contrario, es un club que respeto por toda su historia y pues nada, el festejo fue como para liberar un poco de todo esto, porque me pasó algo en el dedo, sentía que la tenía de malas por lo de la espalda y todo eso, fue una liberación total de todo lo vivido estos últimos 6 meses”, mencionó Eduardo Aguirre.

Por otro lado, cuando se le cuestionó al atacante sobre qué pasó realmente con Cruz Azul y porque su fichaje nunca terminó por concretarse, el “Mudo” aseguró que sigue con la duda, y que se quedó con las ganas de saber qué ocurrió esa semana en la Ciudad de México.

“Nunca supe, qué pasó, se decía que lo de la lesión, que entre directivas, no tuve nunca una razón, nunca supe muy bien lo que pasó, me fui con esa duda también. Yo me quedé con ganas de saber qué fue lo que pasó y pues nada, estoy igual como ustedes con esas dudas. Nos tocó estar una semana, como nueve días en el hotel esperando”.

Fue una larga espera e incluso ya había hablado a su llegada a la Ciudad de México como posible refuerzo de la Máquina; sin embargo , el destino le tenía preparado otro camino y terminó enfrentando a los celestes en la Jornada 1 ya como titular con la playera rojinegra.

“Yo más que nada estaba preocupado por lo de la pretemporada, tenía 6 meses sin jugar, a mí lo que me preocupaba era iniciar el torneo con ritmo, que me afectó un poco en este partido contra Cruz Azul, ahí salgo por temas musculares por calambres porque vi una nota que decía que venía siendo lo mismo de la espalda y no, fueron temas musculares, tuve una semana de pretemporada con Santos y una semana acá con Atlas”.

Por último, ya sin Julián Quiñones la exigencia en el ataque de Atlas estará recargada en Julio Furch y Eduardo Aguirre, una dupla que ya se conoce por su pasado en Santos Laguna.

“Con Julio me llevó muy bien. Me tocó en Santos estar con él, el torneo que me toca jugar con él fue cuando empecé a hacer yo mis goles, me entiendo muy bien, nos llevamos bien, dentro y fuera de la cancha y nada siento que podemos hacer buena dupla, finalizó Eduardo Aguirre.