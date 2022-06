Eduardo Pérez: “Espero poder llegar a la Selección”

El nuevo delantero de Santos Laguna, Eduardo Pérez, habló en conferencia de prensa sobre su incorporación a los laguneros tras su paso por Tampico Madero. Esta temporada el equipo de los guerreros no pudo entrar al repechaje de la Liga BBVA MX , espera que el nuevo torneo le cambie la cara con sus nuevas incorporaciones.

“La mayor parte de mi carrera la he desarrollado en la liga de expansión y ha sido fundamental para poder tener ahora esta oportunidad y regresar al máximo circuito. Con esta madurez llego a Santos que no es cualquier equipo, uno de los clubes más grandes de la liga MX y están peleando campeonato, eso nos lleva a un mayor compromiso y responsabilidad. Me llena de satisfacción saber que todo el trabajo que he hecho me da ahora esta oportunidad”, dijo el refuerzo de Santos.

Te puede interesar: Emotiva carta de despedida de Ulises Dávila a su esposa

Además, Eduardo confesó que llega para ganarse un lugar en el equipo.

“No hay edad para cumplir tus sueños y una oportunidad como ésta tengo claro que puede ser la última que se me ha presentado para regresar aquí, pero que mejor que tomarlo con la madurez. Está en mis manos también llegar a la selección nacional y debo elevar mi nivel para poder ganarme un lugar”, dijo Eduardo Pérez.

Pérez se refirió a sus nuevo director técnico

El atacante se animó a hablar sobre lo que le dijo el DT lagunero tras su llegada al club.





“Lo conozco de hace varios años y sé que es una gran fortuna para él y no la va a desaprovechar esta oportunidad que tiene. Me pide venir con esta hambre que siempre me ha caracterizado y con 29 años que haga cada entrenamiento como si fuera el último”, confesó Pérez.

Te puede interesar: Oficial: Este es el calendario del Apertura 2022 de la Liga BBVA MX

Finalmente, Eduardo se refirió a la gran responsabilidad de llegar y portar la camiseta de un club como Santos Laguna.

“Motivación te da llegar a un equipo que quiere pelear campeonatos, si alguien viene y no está motivado no tiene lugar para estar en santos, es una motivación y una responsabilidad muy grande estar en este equipo y el poder atribuir con los resultados para tener una gran actuación pero con esa motivación hay que tenerla a tope”, sentenció el nuevo futbolista de los laguneros.