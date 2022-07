“Voy a ir a ganar": Eduardo Salvio explica su fichaje con Pumas

Otro bombazo ya tomó rumbo al futbol mexicano. Eduardo Salvio, exjugador de Boca Juniors, estará reportando con Pumas en los próximos días. El argentino tiene la meta clara de querer salir campeón de la Liga BBVA MX, como lo ha buscado en todos los equipos en los que ha estado.

‘Toto’ dio declaraciones previo al viaje a México y aseguró que va al futbol azteca para ganar. Además reveló que en los últimos días mantuvo pláticas con Andrés Lillini y el proyecto de los universitarios lo convenció bastante.

Las expectativas de ‘Toto’ Salvio en Pumas

Principalmente, Eduardo Salvio aseguró que llegar a la Liga BBVA MX mantiene fijo su objetivo de competir siempre y buscar ganar títulos. Es por eso que tiene la confianza de que lo dará todo para llevar a los universitarios a lo más alto.

“Quiero competir al máximo siempre y no porque me vaya a México eso va a cambiar. Hoy quiero salir campeón en México. Hace días estuve hablando con Andrés y me convenció bastante el proyecto que me mostró. Voy a ir para ganar”, declaró un muy seguro ‘Toto’.

Por otra parte, sobre las críticas que ha recibido tanto por algunos problemas extracancha como por las constantes lesiones que ha tenido, Eduardo Salvio aseguró que no ha leído nada. El argentino prefiere enfocarse en trabajar al cien con Pumas, pues sólo él sabe todo lo que puede dar.

“No leí nada, sé lo que puedo dar. Estoy bien físicamente y lo que digan los demás no me interesa porque uno sabe como está y cómo llega”, sentenció Eduardo Salvio. El debut del ex de los ‘xeneizes’ podría tardar algún tiempo, dado el tiempo de llegada y de adaptación que tendrá.

