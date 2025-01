¿Guiño de Efraín Álvarez a Chivas? Las palabras que emocionan a los Chiva hermanos

Efraín Álvarez, mediocampista de Xolos de Tijuana y seleccionado nacional, no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de fichar con Chivas. En sus declaraciones tras el partido de la Selección Mexicana en Brasil frente al Inter de Porto Alegre, Álvarez confesó que jugar en el Guadalajara sería un sueño hecho realidad para toda su familia.

El futbolista destacó el vínculo especial que su familia tiene con el Rebaño Sagrado: su padre formó parte de las fuerzas básicas del club, y su hermano también militó en el equipo asociado Chivas USA en Estados Unidos. “Sería algo muy significativo para mi familia”, comentó Álvarez, quien, sin embargo, afirmó estar concentrado en su compromiso con la selección y satisfecho con su actual etapa en Tijuana.

El futuro de Efraín Álvarez en la Liga MX

En días recientes, se ha hablado del interés de equipos como América, Tigres y Chivas por adquirir al mediocampista de 21 años. Sin embargo, el técnico de Xolos, Juan Carlos Osorio, aseguró que no tiene información oficial sobre una posible salida de Álvarez. “A mí no me han notificado nada, pero si lo consideran, seguro me lo harán saber”, señaló tras el empate de Xolos ante América.



Por su parte, Álvarez dejó claro que está dejando las negociaciones en manos de su representante. “Yo estoy enfocado en Selección y si regreso a Xolos, estoy contento. Si pasa, está bien; si no, también”, concluyó.

El futuro de Efraín Álvarez sigue en el aire, pero sus declaraciones han dejado abierta la posibilidad de que pronto vista la camiseta del Rebaño Sagrado. ¿Será este el próximo gran refuerzo de Chivas?

Gol de Efraín Álvarez | México 1-0 Bolivia | Amistoso

