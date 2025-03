Efraín Juárez considera fichar a una figura para Pumas

Efraín Juárez ya tiene dos victorias al frente de los Pumas de la UNAM. El estratega felino ha llenado de ilusión a la afición universitaria. El DT de los auriazules planea fichar a una figura colombiana para Pumas, se trata de William Tesillo. El jugador colombiano ya sabe lo que significa jugar en la Liga BBVA MX , portó en el pasado la playera de León.

Pumas sigue mostrando grandes sensaciones en el campo tras la llegada de Juárez al banquillo.

“Uno de los objetivos, uno de los objetivos principales, recuperar gente, los que estamos lesionados, hoy regresa Leo, que después de esa lesión que tuvo ocho meses casi fuera de las canchas y hoy regresa, regresa bien, nos da otro sentido al tema ofensivo. Ruva,que regresó la semana pasada, que hoy juega otra vez minutos y bueno, estamos esperando los que están ahora rehabilitándose, porque obviamente con bateo completo también son circunstancias, otras colas”, fueron las palabras de Efraín tras la última victoria ante Puebla.

Juárez sabe que al equipo aún le falta

Por otro lado, el DT auriazul sabe que hay mucho por mejorar en el equipo de cara a lo que resta en el torneo Clausura 2025.

“Sí, quiero que entiendan algo, no me baso en el resultado, eso la verdad, ganar, perder, empatar, es parte de este negocio. Me pregunto rendimiento, mientras más las cosas hagamos, mejor vamos acercándonos al resultado. Entendiendo eso, cuando yo sumo más el resultado voy a ganar. Volvemos a lo mismo, tengo que sentarme, evaluar, avanzar y con el poquito tiempo, con muy poquitos momentos que tenemos, tratar de inyectar un poquito la idea. Creo que me parece que hoy se vio una idea de ir atrevidos, ofensivos, sacamos un central para meter un delantero partido”, expresó el técnico de Pumas.

Ahora, el reto de Juárez será hacer un buen papel en Concachampions y seguir avanzando en este torneo internacional.

