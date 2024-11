¡Volvió a suceder! Efraín Juárez es expulsado tras festejo y hace TREMENDO GESTO en Colombia

Efraín Juárez se fue expulsado en Colombia este miércoles y de nueva cuenta realizó gestos hacia las gradas. El estratega mexicano vio la tarjeta roja en el primer tiempo de la victoria parcial del Atlético Nacional sobre Santa Fe y antes de retirarse del estadio envió una señal a los presentes en el recinto. El central tomó la decisión después de que el director técnico festejara un gol de su escuadra de manera vehemente.

Apenas el domingo se vio envuelto en la polémica tras festejar de manera efusiva el triunfo de su equipo ante el Deportivo Independiente Medellín, en lo que muchos interpretaron como una provocación. El duelo finalizó entre algunas invasiones de campo y la tensión elevada al máximo. En su conferencia de prensa, el técnico mexicano dijo que sus acciones iban dirigidas hacia el palco de los visitantes y que nunca quiso ofender a la afición local.

La cosa no terminó ahí, pues Juárez debió ser escoltado por fuerzas del orden para desalojar el estadio y recibió una sanción de tres a cinco años sin poder acudir a los inmuebles del futbol cafetalero. Además, recibió una multa que ronda los 120 mil pesos mexicanos. La razón por la que el ex del América y los Pumas pudo dirigir esta noche fue que el equipo de abogados apeló la decisión, mientras se prolongue el proceso legal él podrá dictar órdenes desde la banda.

“Los que estamos abajo estamos en unas palpitaciones tremendas, no sé, si me hubieran tomado la presión me explotaba seguramente. Entendiendo eso jamás fue mi intención, realmente pido una disculpa si ellos lo sintieron así... si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos”, dijo a modo de explicación Juárez.

El gesto de Efraín Juárez hacia la afición tras ser expulsado

Efraín Juárez no se resistió después de ser expulsado este miércoles durante el partido de su Atlético Nacional, antes de salir del estadio hizo un gesto que parecía hacer referencia a que vive una especie de persecución por parte de los encargados del futbol colombiano. Diversas imágenes ya se han viralizado en redes sociales.

