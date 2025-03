Efraín Juárez sacó pecho luego de debutar con victoria en Pumas

Efraín Juárez debutó con victoria en el estadio Olímpico Universitario. Pumas cortó una racha negativa de 4 derrotas y el estratega felino aseguró que fue un sueño volver a la que fue su casa.

“Sí, la verdad que me voy ilusionado más allá del resultado porque es consecuencia dé. Hicimos un partido muy serio, muy compacto el equipo, no hubo espacios entre líneas. Alex me parece que nos salva de una. Un equipo que juega bien, que tiene volumen y la realidad es que defensivamente el bloque se vio perfecto. Hay mucho que trabajar y eso es lo que más me ilusiona. Hay un techo que alcanzar”, dijo el DT de Pumas.

Juárez valoró la actuación de su equipo

Por otra parte, se refirió al funcionamiento del equipo en el duelo de Concachampions.

“Lo que pretendo es que haya una competencia y todos sepan que pueden jugar. Tengo 26 jugadores que todos saben que pueden ser titulares, suplentes o ir a la tribuna. Entendiendo eso y que cada uno sepa lo que debe hacer, y que lo hagan y luego viene la consecuencia de un gol, asistencia o un buen partido, es parte del trabajo. Luego es competencia, necesito que todos estén al cien por ciento. Nunca individualizo, hablo siempre del grupo y hasta hoy, el gol es el resultado, no me importa quién lo haga y ellos lo entienden. Hoy Melli tuvo la fortuna, contento por él, pero más por el resultado del partido”, mencionó el entrenador auriazul.

Además, afirmó que se sintió muy feliz de volver a CU y escuchar a los aficionados universitarios.

“Feliz, muy emocionado. La verdad es que volver a casa es una cosa que es difícil explicar y hoy después de 15 años que me fui y vuelvo como entrenador es una satisfacción, un orgullo, una ilusión y quiero que la gente se sienta identificada, que se vayan contentos a casa, orgullosos de ser puma y agradecimiento porque entendiendo lo exigente que es esta afición, lo conocedora porque ha tenido técnicos y jugadores de mucha calidad, tener la fortuna de que me reciban así, un privilegiado”, dijo el técnico felino.

En Pumas ya piensan en la vuelta

Juárez también hizo tiempo para analizar el duelo de vuelta en Costa Rica.

“No vamos a cambiar la idea, vamos a tener más días de trabajo. Hoy sacamos una ventaja importante, pero no definitiva. Faltan 90 minutos para cerrar la serie y seguir compitiendo por esta copa. Tenemos que ir a presionar, a dictar el juego con base en la posesión. Alajuelense es un buen equipo con un técnico de calidad y experiencia. Será un ambiente hostil, pero confío mucho en mi equipo para sacar el partido”, sentenció el estratega.

