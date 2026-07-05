Egipto avisa a Messi y Argentina antes de los Octavos de Final: “No le tememos a nadie”

El panorama para los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está definido y la expectativa crece ante el duelo que protagonizarán Argentina vs Egipto. Tras avanzar a esta instancia después de una emocionante victoria en penales frente a Australia —luego de empatar 1-1 en el tiempo regular y la prórroga—, el combinado africano se prepara para medirse al equipo de Lionel Messi con una mentalidad inquebrantable. El mensaje desde el interior del vestuario de "Los Faraones" es claro: respeto absoluto por el rival, pero cero temor ante la magnitud de la instancia. "¿Messi? El egipcio no le teme a nadie", deslizó Hossam Hassan, el entrenador.

Para darle aún más contexto a su frenética opinión, el estratega trató de explicar sus sensaciones en la antesala del choque ante los sudamericanos. "Conocemos a nuestros rivales y los respetamos. Trabajaremos duro y tomaremos las medidas necesarias", afirmó, dejando entrever que el equipo ya ha iniciado el análisis táctico para intentar contener a la Albiceleste, que llega tras superar un exigente cruce ante Cabo Verde.

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¿Salah podrá jugar ante Argentina?

Uno de los temas que acapara la atención en la previa es el estado físico de Mohamed Salah, la máxima estrella del futbol egipcio. El delantero arrastra una molestia desde el encuentro frente a Irán, pero ha hecho un esfuerzo sobrehumano para mantenerse disponible para su selección. En ese sentido, el DT ofreció detalles sobre este aspecto: "Cuando Salah salió del partido contra Irán, tenía una lesión, y se hizo un gran esfuerzo para que pudiera jugar contra Australia... Normalmente, esta lesión tardaría al menos diez días en curarse".

La disponibilidad del atacante será un factor determinante para las aspiraciones egipcias en el Estadio Ciudad de México. El cuerpo técnico trabaja contrarreloj para optimizar su recuperación, consciente de que contar con Salah en plenitud física —o al menos con capacidad de desequilibrio— es fundamental para competir de igual a igual contra los campeones del mundo.

Con la mira puesta en el partido ante Argentina, Egipto se ha convertido en una de las sorpresas más sólidas de este Mundial. La solidez defensiva y el temple mostrado en la definición desde los once pasos ante Australia han dotado al equipo de una confianza renovada. "No le tememos a nadie", enfatizó el cuerpo técnico, reafirmando que el objetivo de "Los Faraones" es seguir haciendo historia en una Copa del Mundo donde la paridad se ha vuelto la regla general.

