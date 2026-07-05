Kylian Mbappé ESTALLA contra el juego de Paraguay: “No querían jugar al futbol”

Kylian Mbappé salvó a Francia de disputar su primera prórroga en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero marcó desde el punto penal para dar el pase a los Cuartos de Final a su equipo en un partido que quedó envuelto en la polémica y en la fricción. Paraguay mostró un juego duro y mentalmente demandante, situación que incomodó a los jugadores franceses y al propio capitán del equipo azul.

Mbappé fue uno de los jugadores más afectados por el juego que propuso el combinado sudamericano. A pesar del gol, no tuvo muchas ocasiones y las escasas ocasiones donde logró conectar con el arco rival se encontró con el portero Orlando Gill. En este sentido, el delantero del Real Madrid se quejó ante los medios de comunicación sobre cómo jugó Paraguay en el Estadio Filadelfia.

Kylian Mbappé estalla contra el juego de Paraguay

“Sabíamos el tipo de partido que iba a ser”, comenzó diciendo ‘Kiki’. “Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas lindas, pero no, también podemos jugar al futbol sucio”, expresó. Pero eso no es todo, ya que Mbappé se vio muy frustrado con el juego que impuso el cuadro guaraní.

Mbappé|MEXSPORT

“Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. En el futbol sucio fuimos mejores. Ellos no quisieron jugar tanto al futbol, y nosotros mostramos que sabíamos y que éramos mejores que ellos”, sentenció. Probablemente, Francia jugó su peor partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, principalmente, fue por el estilo de juego que impuso el equipo de Gustavo Alfaro.

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Qué se viene para Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Francia ya tiene definido su próximo reto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de vencer 1-0 a Paraguay en los Octavos de Final, el equipo dirigido por Didier Deschamps avanzó a los Cuartos de Final, instancia en la que enfrentará a Marruecos.

El partido está programado para el jueves 9 de julio y pondrá frente a frente a dos selecciones que llegan con impulso al tramo decisivo del torneo. Marruecos viene de eliminar a Canadá con un triunfo 3-0, resultado que le permitió instalarse entre los ocho mejores del Mundial.

Para Francia, el cruce representa una nueva prueba después de un partido cerrado ante Paraguay, que se resolvió con un penal convertido por Kylian Mbappé en el segundo tiempo. El ganador de esta llave avanzará a Semifinales, donde enfrentará al vencedor del sector que integran Portugal, España, Estados Unidos y Bélgica.